GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 48/2023 und Ausblick auf KW 49/2023

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 47: Rückblick von Montag, 27. November, bis Sonntag, 3. Dezember 2023

Spiele-Checks

The Invincible (zum Spiele-Check)

Nach der Rekordwoche zuletzt, folgte eine quantitativ "normale" User-Inhalte Woche. Jürgen hatte die Ehre, sie zu eröffnen und euch von seinen Weltraumabenteuern im Ego-Adventure The Invicible zu erzählen: "And crawling on the planet's face: some insects, called the human race."



Keine Woche ohne Strategie-Check. Diesmal berichtete euch Warhammer-Aficionado LRod vom Echtzeit-Strategie-Titel Warhammer Age of Sigmar - Realms of Ruin: "Schön präsentierte und erzählte Echtzeitstrategie, die derzeit unter den deutlichen Schwächen bei der KI leidet."

User-Artikel

Die Scheibenwelt (1) (zum User-Artikel)

Bei TheLastToKnow hieß es in dieser Woche wieder einmal "Alle Versoftungen im Überblick". Diesmal widmete er sich Terry Pratchetts Scheibenwelt. Fortsetzung folgt!



Ein Premiere: Wir durften Cura in der Riege der Schreiber begrüßen. Dabei ist ein toller User-Artikel über das Biber-Aufbau-Management-Spiel Timberborn entstanden. Glückwunsch zum Einstand!

Vermischtes

Ausblick auf KW 49

Neben Checks von den üblichen Verdächtigen sieht die Spiele-Check-Kristallkugel das Comeback von mrkhfloppy voraus. Wir freuen uns!



voraus. Wir freuen uns! Das User-Artikel-Orakel ist sich noch nicht ganz sicher, aber da scheint was ganz Tolles von Nischenliebhaber zu kommen. Aber auch andere User werden noch mitmischen.



Eine ganz besondere Galerie+ wird von Labrador Nelson kommen. Seid gespannt!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

