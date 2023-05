Realms of Ruin: RTS im Warhammer-Age-of-Sigmar-Universum angekündigt

PC Xbox X PS5

Das Rundentaktikspiel Warhammer 40.000 - Chaos Gate - Daemonhunters (Test+ of GG) erschien noch im Frontier Foundry Programm des britischen Studios, das vor allem für Elite: Dangerous und Planet Coaster bekannt ist. Nun steigt es selbst in die Entwicklung von Spielen im Warhammer-Setting ein.

Realms of Ruin nutzt das Age of Sigmar-Szenario, das als Nachfolger von Warhammer Fantasy Battles konzipiert wurde, welches den Globalstrategie-Spielen der Total War Warhammer-Serie (Test zu Teil 3 auf GG) als Basis dient. Realms of Ruin soll hingegen ein waschechtes RTS mit Kampagne werden. Die Handlung dreht sich um die Sturmgeschmiedeten Ewigen. Das sind Elitekrieger der Allianz der Ordnung und im weitesten Sinne mit den Space Maries aus dem 40K-Universum vergleichbar. Die Sturmgeschmiedeten Ewigen bekommen es mit den Orks der Orruk-Moorpirscha zu tun. Die Geschichte entstand in Zusammenarbeit mit dem bekannten Warhammer-Autor Gavin Thorpe.

Neben der Kampagne soll Realms of Ruin auch einen Multiplayer-Modus mit 1-gegen-1 und 2-gegen-2 Matches bieten. Zu den Sturmgeschmiedeten Ewigen und Orks werden sich noch zwei weitere Fraktion gesellen, die noch nicht verraten wurden. Ebenso steht der Releasetermin des Spiels bislang aus, das für Windows, Xbox Series S/X sowie PlayStation 5 erscheinen soll. Die Registrierung für eine Open Beta ist bereits möglich.

Unten ist der Ankündigungstrailer eingebunden, echte Spielszenen wurden noch nicht gezeigt.