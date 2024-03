Spiele-Check: Victoria 3: Colossus of the South und Update 1.5

So viel Neues im Überblick von Vampiro

Der neue Marktzugriff hat großen Einfluss auf die Preise vor Ort und die Wahl von Produktionsstandorten.

Mit Brasilien konnte ich zunächst die Company "Brazilian Gold" freischalten.

An einer Front können nun mehrere Schlachten gleichzeitig stattfinden. Das Armee-System insgesamt wurde behutsam verfeinert und verbessert.

Die meisten neuen Journaleinträge erhält Brasilien, aber auch die umliegenden Länder wurden gepimpt.

Preis: 5,99 Euro, in Grand Edition und Expansion Pass enthalten

In einem Satz: Gelungene Verfeinerung von Wirtschafts- und Militärspiel durch Patch 1.5 und ein tolles Inhaltspaket für Südamerika, vor allem, wenn ihr den Koloss Brasilien auf zukunftsfähige Füße stellen möchtet.

Im November wurde die-Reihe 20 Jahre alt. Passend dazu ist nicht nur das umfangreiche Anniversary Update 1.5 für Victoria 3 (im Test) erschienen, sondern auch das Region Pack, das sich Südamerika widmet.Update 1.5 mischt vor allem das Wirtschaftsspiel gehörig auf. Es landen nicht mehr alle Waren in einem Pool. Jetzt gibt es den Marktpreis und den lokalen Ortspreis, der durch den MAPI (Market Access Price Impact oder Marktzugriff) beeinflusst wird. Den MAPI, dessen Standardwert bei 75 Prozent liegt, erhöht ihr durch Technologien wie die Börse, aber auch große Flüsse wie der Rhein sorgen für einen Bonus. Gesenkt wird er etwa durch Traditionalismus. Der lokale Preis wird auch von Angebot und Nachfrage im Staat beeinflusst. Das führt Im Ergebnis dazu, dass ihr am kostengünstigsten produzieren könnt, wenn die komplette Wertschöpfungskette von der Eisenmine bis zum Motorenwerk in einem Staat liegt, die am besten auch noch Boni wie den Rhein hat. Im Ergebnis sorgen die Änderungen für etwas sinnvolles Mikromanagement und etwas mehr Realismus.Wenn ihr Joint Stock Companies erforscht habt, genug Gebäudestufen der erforderten Typen euer Eigen nennt und gegebenenfalls weitere Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr Unternehmen freischalten. Die sind oft historisch, manchmal leicht ahistorisch, und sorgen nicht nur für Flair, sondern bringen auch schöne Boni. Apropos Gebäude: Manche Industrien wurden detaillierter gestaltet, zum Beispiel wurden die Schiffswerften getrennt, es gibt nun Fabriken für Waffen und Artillerie sowie Dynamit und Dünger. Ganz neu sind die Weingüter. Prost!Die Gesundheitsvorsorge erhöht den Lebensstandard und reduziert den negativen Einluss der neu eingeführten, die Sterblichkeit erhöhenden Verschmutzung. Das ändern von Gesetzen motiviert eure Gesellschaft, sich Richtung bestimmter Interessensgruppen zu bewegen. Mit anderen Ländern könnt ihr jetzt über eure Kolonien handeln und sie hergeben oder tauschen.Das Armeesystem wurde klein, aber fein verbessert. Armeen sind nun auf der Karte visualisiert und reisen sichtbar zur Front. An einer Front können nun mehrere Schlachten gleichzeitig geschlagen werden und ihr gebt optional Ziele vor, die priorisiert erobert werden sollen. Die Zahl der Einheitentypen wurde erhöht und das Kommandolimit richtet sich nach Zahl und Rang der Generäle einer Armee. Deren Kampfstärke könnt ihr mit Dreingaben wie Tabak oder Schokolade buffen. Ändern lässt sich das bei einer nicht mobilisierten Armee. Ein Erfahrungssystem gibt es nun auch. Waffen lassen sich up- und downgraden und das Ende einer Schlacht wurde beschleunigt. Die zusätzlichen Möglichkeiten geben euch auf angenehme Art mehr Einfluss, ohne dass sich das eher indirekte Kampfsystem in Victoria 3 nicht mehr von anderen Paradox-Titeln abhebt.Dazu kommen viele weitere Details, wie neue Eigenschaften für Interessensgruppen, das Heilige Römische Reich, den Rheinbund, neue Journaleinträge oder die Möglichkeit, übers Diplomatiespiel schneller in den Krieg zu ziehen. Gebäude werben nicht mehr pausenlos um neue Kräfte sondern wöchentlich. Klappt das nicht, wird einen Monat gewartet. Bei Gehaltsänderungen wird ein Rekrutierungsversuch angestoßen. Das soll die Performance verbessern. Unzufriedene Arbeiter versuchen zudem einen neuen Job zu finden. Natürlich gibt es viele Balancing-Änderungen und neue Achievements. Schaut am besten auch in die Patchnotes Colossus of the South versorgt die Länder Südamerikas mit Events und Journaleinträgen. Der Schwerpunkt liegt auf Brasilien, weshalb ich mir für diesen Check angeschaut habe, was das Land in der Zeit vor den Fußballhochzeiten so zu bieten hat. Bei einer Partie blieb es für mich als Ironman nicht, da ich wegen des Patches und des mir unbekannten Landes viel rumprobiert habe und die Partie mit Brasilien gar nicht so leicht ist!Ihr startet als Monarchie mit mächtigen Großgrundbesitzern und seid im Krieg mit kleinen Nachbarn. Im Westen wird euch eine Peruanisch-Bolivianische Allianz bedrohen, im Norden kann sich Großkolumbien bilden und im Süden wird das eifrig kolonisierende Argentinien immer mächtiger. Falls ihr euer landwirtschaftlich geprägtes Land modernisieren und industrialisieren wollt, droht euch ein Bürgerkrieg gegen die Befürworter der Sklaverei. Und die Bevölkerungsarmut müsst ihr ebenfalls in den Griff bekommen. Herausforderungen an allen Ecken und Enden, die aber letztlich lösbar sind und die Partie mit Brasilien sehr spannend gestalten.Bei offensiven militärischen Plänen gegen vergleichbare Länder bin ich auf externe Hilfe angewiesen. Als ich auf die Unterstützung der USA gegen meine aufständische Marionette Argentinien verzichtete, konnten die sich prompt abspalten. Zum Glück habe ich mir – einmal als Unterstützer einer kleinen Nation und einmal mit Frankreich gegen Argentinien und Russland – ein paar Staaten Argentiniens einverleibt. Ende des 19. Jahrhunderts ist die Industrialisierung richtig in Schwung, ich habe eine Zollunion mit mehreren Ländern am Start und die Vormachtstellung in Südamerika erlangt. Die Partie mit Brasilien ist fordernd und spaßig, so soll es sein! Die umliegenden Länder habe ich nicht gespielt, aber auch hier gibt es neue historische Charaktere, Events und Journaleinträge, alle können den Amazonas erkunden oder es gibt die Möglichkeit, Großkolumbien zu gründen.Patch 1.5 ergänzt das Militärspiel sinnvoll, ohne das aus meiner Sicht grundsätzlich gute, eher indirekte Konzept über den Haufen zu werfen. Das Wirtschaftsspiel wurde deutlich überarbeitet und ihr müsst euch besser überlegen, wie und wo ihr euer Land aufbaut. Das sorgt auch für eine extra Prise Realismus.Colossus of the South solltet ihr euch zulegen, wenn ihr in Südamerika spielen möchtet. Bereits die Partie mit dem besser ausgestalteten Brasilien macht mir so viel Spaß, dass ich die Anschaffung allen an der Region interessierten Victoria-3-Spielern empfehlen kann.