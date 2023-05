Total War Pharaoh: Erster historischer Hauptteil seit Jahren angekündigt

PC

Heute haben Sega und Creative Assembly einen neuen Hauptteil (contra der "Saga"-Subserie, deren letzter Vertreter 2020 Total War Saga Troy war (zum Test) angekünigt: Total War Pharaoh. Je nach Zählung war der letzte vollwertige historische Teil Three Kingdoms, Attila oder sogar Rome 2, seitdem dominierte Warhammer das Wirken von Creative Assembly (zum Test von Total War Warhammer 3. Ich konnte den für Oktober geplanten Titel schon spielen, muss euch aber noch um einige Tage Geduld bitten, bis die Preview erscheinen kann.

Was ich unabhängig vom selbst Erlebten der Pressemitteilung entnehme: Die Fraktionen Ägypten, Kanaan und Hethiterreich ringen um die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeerraum. Als einer von insgesamt acht Anführern dieser großen Nationen muss der Spieler den Zusammenbruch der Gesellschaft überwinden, sich Naturkatastrophen stellen und sein Volk gegen Eindringlinge aus fernen Ländern verteidigen. Ziel ist es, Pharaoh zu werden.

Die Karte reicht von den fruchtbaren Ufern des Nils bis hin zu den windgepeitschten, trockenen Wüsten der Sinai-Halbinsel und den bergigen Klippen des alten Anatoliens (wo die Hethiter sitzen). Auf dem Schlachtfeld gibt es nun Wetterumschwünge wie Gewitter und Sandstürme. Flammen können sich über das Schlachtfeld ausbreiten und Wälder verbrennen.

Game Director Todor Nikolov gibt zu Protokoll:

Es gibt nur wenige Epochen, die so ikonisch sind wie das Alte Ägypten; voller politischer Intrigen, katastrophaler Ereignisse und großer Kriegszüge ist es der perfekte Schauplatz für einen Total War-Titel. Als Pharao müssen Sie Ägypten vor dem Untergang bewahren und Ihr Volk durch den unheilvollen Zusammenbruch des Bronzezeitalters führen. Es liegt am Spieler, zu überleben oder in der Geschichte zu verschwinden.

Neuerdings lässt sich die Kampagne – wohl vergleichbar zum Setup etwa eines Civilization – genauer anpassen. etwa zufällige Startpositionen für alle Fraktionen, detaillierte Ressourceneinstellungen, Naturkatastrophen ja/nein und mehr. Total War Pharaoh entsteht in Sofia und verzichtet anscheinend weitestgehend auf fantastische Elemente, wie sie zuletzt in Three Kingdoms im Hauptmodus auftraten (etwa überstarke Helden).