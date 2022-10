Die ersten Stunden mit Victoria 3 fühlen sich an wie Nachhilfeunterricht im Leistungskurs Geschichte. Ich habe mehr als einen Staat in den Bankrott getrieben, ehe ich wirklich warm mit dem Globalstrategiespiel geworden bin. [...] Victoria 3 wird nicht jedem gefallen und will es auch gar nicht. Vielmehr richtet es sich an Liebhaber komplexer Abläufe, die nicht an der Hand genommen werden wollen, sondern gerne die Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen zu spüren bekommen.