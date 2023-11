Victoria 3: Colossus of the South erscheint am 14.11.

PC Linux MacOS

Das Grandstrategy-Wirtschaftsspiel Victoria 3 (im Test) bekommt am 14. November mit Colossus of the South die nächste, große Erweiterung. Ein Regionspaket mit dem Fokus auf Brasilien. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die jungen Nationen Südamerikas, die sich von der Herrschaft der europäischen Königshäuser befreit haben, stehen vor einer Reihe von Herausforderungen. Die kontinentalen Unabhängigkeitskriege haben sich als Nährboden für Militärherrschaften erwiesen. Rasant wachsende Bevölkerungszahlen belasteten die Agrarwirtschaft. Der Reformkaiser von Brasilien hat einen Modernisierungs- und Liberalisierungsplan, der die etablierten Mächte in der eigenen Hauptstadt bedroht. In Victoria 3 - Colossus of the South übernehmt ihr die Zügel eines potenziellen Giganten des amerikanischen Kontinents.

Colossus of the South konzentriert sich auf den Aufstieg Brasiliens zu einer regionalen Großmacht und bietet zusätzliche Inhalte für andere Nationen. Es fügt neue Ereignisse, Entscheidungen und Atmosphäre zu einer spannenden Region hinzu, die es zu erforschen und zu entwickeln gilt.

Paradox bewirbt folgende Inhalte:

Herrschaft von Pedro II. : Historische Aktionen, die die Reformen und Ambitionen des brasilianischen Kaisers Pedro des Großmütigen beleuchten, darunter die Abschaffung der Sklaverei und die Modernisierung der brasilianischen Wirtschaft.

: Historische Aktionen, die die Reformen und Ambitionen des brasilianischen Kaisers Pedro des Großmütigen beleuchten, darunter die Abschaffung der Sklaverei und die Modernisierung der brasilianischen Wirtschaft. Die alte Republik: Die Macht der brasilianischen Großgrundbesitzer und die Entstehung der Positivistischen Revolution gegen die Monarchie.

Populismus: Herausforderungen für die Agraroligarchie in Brasilien durch regierungsfeindliche Banditen und die populistische Bewegung der Integralisten.

Nationalbewusstsein: Entwicklung einer einzigartigen und vielfältigen brasilianischen Kultur sowie expansionistische Bestrebungen in Paraguay, die südamerikanische Einigung durch Großkolumbien und die panamerikanischen Bewegungen der Andenföderation und des Rio de la Plata.

Die Reichtümer des Amazonas: Ihr erschließt die Reichtümer des Amazonas unter Vermeidung internationaler Konflikte und nationaler Unruhen.

Neue historische Figuren: Putschistenführer und General Deodora da Fonseca , der populistische Diktator Getulio Vargas und andere.

, der populistische Diktator und andere. Mehr Inhalte für Südamerika: Neue Ereignisse, neue Tagebucheinträge und neues Flavor für viele Länder in der Region.

Victoria 3 - Colossus of the South wird ab dem 14. November 2023 erhältlich sein. Für Besitzer der Victoria 3: Grand Edition oder Abonnenten des Victoria 3 Expansion Pass ist das Paket kostenlos. Es kann vorbestellt oder separat zum empfohlenen Verkaufspreis von 5,99 Euro erworben werden. Schon jetzt könnt ihr es bei Steam auf die eigene Wunschliste setzen.