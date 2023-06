Victoria 3: Update 1.3.5 erschienen

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diese Woche ist Patch 1.3.5 für das Grandstrategy-Wirtschaftsspiel Victoria 3 (im Test) erschienen. Die Anhebung auf Version 1.3 erfolgte zeitgleich mit dem Immersion Pack Voice of the People (im Check). Insbesondere falls ihr gerade mit Erweiterung eine Partie mit Frankreich spielt, solltet ihr diese vorsorglich beenden, indem ihr eine mit Version 1.3.3 weiterspielt.

Patch 1.3.5 macht den Kampf um die Macht der drei Dynastien Frankreichs zu einem echten Wettrennen, wobei ihr aber immer noch euren Favoriten auswählt. Zu den weiteren Verbesserungen von Voice of the People gehört, dass Frankreich Luxemburg kaufen kann. Außerdem bekommt ihr Informationen zu den Garibaldi- und Indochina-Events. Eine sozialistische Revolution in Frankreich führt jetzt zu einer Kommune, die eine Räterepublik startet. Es gibt auch kleinere Interface-, KI und Balancing-Verbesserungen.

Auch das Grundspiel erfährt einige Verbesserungen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt Generäle, die mindestens sechs Monate mobilisiert waren, während eines Krieges demobilisieren. Das Diplomatiespiel Vereinigung wurde überarbeitet. Die Popularität von Agitatoren verstärkt jetzt die Unterstützung bestehender politischer Bewegungen statt die Unterstützung aus der Taufe zu heben. Das Gesetzt zum Bann der Industrie wurde stark entschäft. Es wurde ein weiterer Versuch gestartet, die Lategame-Performance durch eine skalierende Konsolidierung von "pops" (Bevölksteilen) zu verbessern. Dazu kommen natürlich diverse Bugfixes.

Als Vielsspieler solltet ihr unbedingt einen Blick in die Patchnotes werfen.