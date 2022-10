Victoria 3 Test

Teaser Mit Victoria 3 bringt Paradox sein fünftes Grand-Strategy-Spiel an den Start. Und das Wirtschaftsspiel hebt sich so stark ab, dass es sowohl Paradox-Veteranen als auch Einsteiger ansprechen kann.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Victoria 3 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Schöne Grafik, & Einsteiger-Kampagne

Viktorianisches Zeitalter Das Viktorianische Zeitalter ist nach Königin Viktoria benannt, die von 1837 bis zu ihrem Tod 1901 die Monarchin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland, dazu ab 1876 die Kaiserin von Indien, war. Mit ihrer Thronbesteigung endete die Personalunion mit dem Königreich Hannover, da das salische Erbfolgerecht Frauen von der Thronfolge ausschloss. Die Geschicke des Empires lenkte sie zwar kaum, hinterließ der Nachwelt aber nicht nur eine nach ihr benannte Epoche. Als "Großmutter Europas" sorgte sie für zahlreiche Nachfahren. Darunter die kürzlich verstorbene Königin Elisabeth II., die mit über 70 Jahren sogar länger auf dem Thron saß als ihre Ururgroßmutter. Das Viktorianische Zeitalter ist nachbenannt, die von 1837 bis zu ihrem Tod 1901 die Monarchin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland, dazu ab 1876 die Kaiserin von Indien, war. Mit ihrer Thronbesteigung endete die Personalunion mit dem Königreich Hannover, da das salische Erbfolgerecht Frauen von der Thronfolge ausschloss. Die Geschicke des Empires lenkte sie zwar kaum, hinterließ der Nachwelt aber nicht nur eine nach ihr benannte Epoche. Als "Großmutter Europas" sorgte sie für zahlreiche Nachfahren. Darunter die kürzlich verstorbene, die mit über 70 Jahren sogar länger auf dem Thron saß als ihre Ururgroßmutter.

Wahnsinn und Glücksgefühl: das Interface

Durch die Geldsymbole neben dem Marktpreis seht ihr immer schnell, ob eine Ware eher teuer oder günstig ist.

Schafft ihr das Wirtschaftswunder?

Arbeitskräfte und Haushaltsdiziplin

Anzeige

Krieg führen müsst ihr in Victoria 3 nicht zwingend – die Wirtschaft regiert. Zudem sind die Kämpfe unspektakulär.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalIm Globalstrategie-Spielnehmt ihr die Zügel eines von über 100 Ländern in die Hand, um es erfolgreich durch das, hättet ihr es erraten, Viktorianische Zeitalter zu lenken – und darüber hinaus. Und zwar, wie bei einem Spiel von Paradox Interactive nicht anders zu erwarten, auf einer stark landkartenbasierten Darstellung und mit zahlreichen Einstell- und Kontrollfunktionen samt verzahnter Systeme, in die ihr euch erst mal hineinfuchsen müsst.Eure Ziele zwischen 1836 bis 1936 legt ihr grundsätzlich selbst fest. Wollt ihr eine monarchische Großmacht zum freiheitlichen Staat umbauen? Oder vielleicht einem kleinen Land zum "Platz an der Sonne" verhelfen? Eure Entscheidungen wirken sich oft indirekt oder erst über einen längeren Zeitraum aus. Staatenlenken will gelernt sein und erfordert Weitsicht. Hauptsächlich seid ihr auf dem wirtschaftlichen Parkett unterwegs. Aber natürlich könnt ihr auch die Kanonen sprechen lassen. Eines ist Victoria 3 auf jeden Fall nicht: Ein klassischer "Map Painter", bei dem ihr einen möglichst großen Teil der Welt erobern müsst. Ob das Spielkonzept aufgeht, verrate ich euch nach über 50 Spielstunden.Grafisch ist Victoria 3, zumindest für das Genre, ein Hingucker. Die sich dynamisch verändernde Karte ist hübsch und ihr könnt viele Details erkennen. Die zeitgenössische Musik sorgt für die richtige Stimmung und die Effekte sind gut gewählt.Beim Kennenlernen des komplexen Spiels hilft euch die Grundlagenkampagne. Hier bekommt ihr bestimmte Aufgaben und es wird euch erklärt, wie und warum ihr bestimmte Dinge tun solltet. Nach dem sehr informativen Einstieg fühlte ich mich dann aber recht schnell im Regen stehen gelassen. Mein erstes Schweden-Spiel endete dann auch prompt im Boykott, weil ich zu sehr auf Pump baute. Immerhin: Die sehr guten Tooltips sind eine stete Hilfe. Ich habe in all meinen Kampagnen einiges gelernt und bin noch kein Profi. Bis mir klar war, wie ich am besten eine Regierung bilden sollte, brauchte ich doch einige Zeit. Dieser Lernprozess gehört dazu. Dafür könnt ihr selbst bei reduziertem Schwierigkeitsgrad und ohne Ironman-Modus, mit dem ihr nur einen Spielstand habt, Achievements freischalten. Wenn ihr möchtet, stehen neben dem Sandkasten-Modus drei weitere Kampagnen bereit: Wirtschaftliche Vorherrschaft, Hegemon oder Egalitäre Gesellschaft. Aufgaben lenken euch dann in bestimmte Richtungen.Ich kam mir in meinem Belgien-Spiel um die wirtschaftliche Vorherrschaft aber auch mal fehlgeleitet vor: Ich sollte den Marktpreis von Kohle, Eisen und Stahl auf 25 Prozentpunkte unter dem Grundpreis drücken. Also baute ich eifrig die Industrie auf. Nur wurde mir die dadurch günstige Ware, trotz maximalem Exportzoll, ständig von anderen Ländern weggekauft, was den Preis auf meinem Markt wieder erhöhte. So schaffte ich es nicht, gleichzeitig den Marktpreis aller Güter ausreichend zu senken. Zu drastischen Maßnahmen wie ein Land zum Feind machen und mit einem Embargo belegen, wollte ich dann auch nicht greifen, und Embargos auf einzelne Güter sind nicht möglich.Außer für Achievements werde ich mich daher lieber in der Sandbox austoben. Auch dort bekommt ihr im Journal immer wieder Aufgaben, bei deren Erfüllung ein Ereignis eintritt, wie das "Institut der Philosophie", das euch dann zwischen verschiedenen Boni wählen lässt. Unverständlich ist nur, dass ein Tooltipp fehlt, der euch im Vorfeld verrät, was für Vorteile ihr ziehen könnt. Dann gibt es noch "Entscheidungen", mit denen ihr zum Beispiel eine Expedition zur Quelle des Nils starten oder den Wilden Westen erkunden könnt. Und ein Wolkenkratzer in Stockholm ist auch ziemlich chic. Die Entscheidungen können ziemlich kostspielig sein – und ihr erfahrt wiederum nicht vorab, was sie euch bringen können.Die Steuerung und das User-Interface sind teilweise hervorragend. Teilweise wurde ich jedoch fast in den Wahnsinn getrieben. Es gibt zum Beispiel keine konfigurierbaren Autopausen und Popups. Ereignisse werden meist nur unten rechts eingeblendet und so könnt ihr schnell mal was übersehen. Huch, ich bin gar nicht im Krieg? Ach so, das andere Land hat klein beigegeben! Was vermutlich den Spielfluss steigern soll, führte letztlich dazu, dass ich erstens ungerne auf hohe Geschwindigkeiten schaltete. Zweitens passte ich deshalb auf wie ein Schießhund, und übersah dennoch ab und zu etwas. Nur um dann in der Folge ständig manuell die Pause zu aktivieren. Ich hoffe schwer, dass Paradox hier nachsteuert.Etwas unglücklich war ich auch mit manchen Menüs, die mit zu großen Grafiken und Freiraum arbeiten, getreu dem Motto "style over substance". Dadurch sinkt die Übersicht und der Scrollaufwand steigt. Warum hat nur die Gebäudeansicht der Staaten eine optionale Listenansicht? Ich will mehr funktionalen Excel-Charme dieser Art! Die Entscheidung, dem Spiel keine Sammelübersicht mit Informationen und Statistiken (obwohl man diese schon irgendwo finden kann) zu geben, finde ich sehr bedauerlich.Das User-Interface macht aber auch vieles richtig, etwa die Tooltips. Dazu sind die Menüs meistens gut miteinander verknüpft. Am unteren Bildschirm könnt ihr "Linsen" wie die Handels- oder Produktionslinse aktivieren. Entsprechend passt sich die Kartenansicht an, die sich auch je nach Zoomstufe ändert. Über die Produktionslinse könnt ihr beispielsweise sehen, was für Gebäude ihr überhaupt bauen könnt, und wo – und dann direkt ihren Bau anordnen. Auch Diplomatie- Aktionen könnt ihr so starten oder ein Gebiet zum Kolonisieren auswählen.Um in Victoria 3 erfolgreich zu sein, müsst ihr in erster Linie euer Bruttosozialprodukt steigern. Statt in die Hände zu spucken, solltet ihr lieber die Klaviatur der eng miteinander verknüpften Mechaniken spielen. Das Management eurer Gebäude, der Bevölkerung und der Märkte sowie eine kluge Diplomatie sind die Kernelemente von Victoria 3.Euer Land oder Reich setzt sich aus Staaten (im ungefähren Sinne der deutschen Bundesländer) zusammen. Manche bringen bestimmten Gebäuden Boni. Kohleminen in Schlesien sind ebenso eine gute Idee wie Holzindustrie in den skandinavischen Wäldern. Weniger vorteilhaft sind Malariagebiete. Die Bevölkerung eines Staats ist mehr oder minder erstmal als Selbstversorger tätig. Doch mit fortschreitender Industrialisierung findet sie zunehmend Arbeit in ländlichen Gebäuden wie Farmen und Minen. Die Bevölkerung malocht auch in Fabriken, sorgt für den Fluss von Gütern in Häfen oder kümmert sich in der Verwaltung um reibungslose Abläufe oder Steuereintreibung.Ressourcen und Güter werden von der Bevölkerung gekauft und verbraucht, in Fabriken (weiter)verarbeitet oder exportiert; die Ressourcenketten werden schnell mehrstufig. Um Stellen besetzen zu können, braucht ihr genug Bevölkerung. Neben einer hohen Geburtenrate hilft hierbei die Migration aus Nachbarländern. Dafür müssen bei euch aber der Lebensstandard, also das Verhältnis des Gehalts zu den Kosten der von der Bevölkerung verbrauchten Güter, stimmen. Im schlimmsten Fall dreht sich die Immigration zum Bevölkerungsexodus um.Notfalls könnt ihr Gebäude subventionieren. Das gesetzliche Verbot von Kinderarbeit reduziert die arbeitende Bevölkerung, aber die Frauen kämpfen für ihr Recht auf Arbeit. Außerdem kann nicht jeder arbeitsfähige Mensch überall arbeiten. Ein Bauer wird in der Elektronikfabrik keine Radios zusammenschrauben. Um Wachstum und Fortschritt sicherzustellen, müsst ihr also auch für Bildung und Durchlässigkeit sorgen. Und mit anspruchsvolleren Jobs steigen dann auch die Bedürfnisse. So ein Problem hat das schwedische Gotland nicht, denn da sagen sich Hase und Igel gute Nacht. Aufgrund des Bevölkerungsdefizits baute ich dort praktisch nichts.Kopfsteuern, Verbrauchssteuern und Zölle sind gut für den Staatshaushalt. Belastet wird er durch den Einkauf von Ressourcen, etwa Papier für die Unis, die Verwaltung, Gehälter sowie Waffen fürs Militär. Unsummen werdet ihr für den Bau neuer Gebäude ausgeben. Günstiges Baumaterial hilft, die Kosten einzudämmen. Profitable Gebäude zahlen außerdem in einen Investitionsfonds ein, den ihr automatisch für den Bau bestimmter Gebäude anzapft.Ob ihr euch in einen Krieg stürzt, will gut überlegt sein, denn der kann richtig teuer werden. Lebt ihr zu sehr auf Pump, droht ihr in eine Negativspirale zu geraten. Denn Zinsen belasten den Haushalt. Und irgendwann könnt ihr die Steuern nicht weiter erhöhen. Mit Glück bietet euch ein anderes Land an, eure Schulden zu übernehmen. Doch dabei geht ihr eine Verpflichtung ein, mit der ihr zu verschiedenen Aktionen bis hin zum Kriegsbeitritt "motiviert" werden könnt. Als ich Belgien spielte, wollte mich Frankreich in eine Zollunion zwingen und Österreich forderte von meinen Schweden als Ausgleich einen General. Den General gab ich her, aber den Beitritt zur Zollunion verweigerte ich, was die Beziehungen massiv verschlechterte.Durch die Industrialisierung eures Landes, das ihr vielleicht auch mal vergrößert oder um Kolonien bereichert, dreht ihr die Spirale immer weiter nach oben und steigert das BIP. Schafft ihr das nicht, werdet ihr im Wettbewerb um die Vorherrschaft abgehängt und eure Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt.