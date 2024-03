Victoria 3: Sphere of Influence angekündigt, kostenloser Zug-DLC live

PC Linux MacOS

Mit Sphere of Influence wurde ein neues Erweiterungspaket für Victoria 3 (im Test) angekündigt, das am 6. Mai erscheinen soll. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die wirtschaftliche Grand Strategy Simulation von Paradox Interactive nimmt mit Sphere of Influence eine politische Wendung und stellt Machtblöcke in den Mittelpunkt von Sphere of Influence. Ihr könnt andere Nationen einschüchtern, bestechen oder euch mit ihnen anfreunden, um eine Fraktion zu bilden, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Kleinere Nationen können Sicherheit in einem kooperativen Bündnis mit einer größeren Macht suchen, während große Nationen neue Untergebene und Mittelmächte in ihre Umlaufbahn bringen.

Der historische Inhalt der Erweiterung ist dem „Great Game“ gewidmet, dem Wettstreit zwischen dem britischen und dem russischen Imperium um Einfluss und Macht in Zentral- und Südasien im 19. Jahrhundert.

Zu den Features von Victoria 3: Sphere of Influence gehören:

Harte Konkurrenz: Ihr könnt mit euer Land mit eurem Prestige zu einer Großmacht aufsteigen und einen eigenen Machtblock bilden oder auch andere Nationen in diplomatischen Abkommen dominieren, um gemeinsame wirtschaftliche oder ideologische Ziele zu verfolgen, sei es die Förderung des freien Welthandels oder die Verbreitung bestimmter Werte in anderen Nationen.

Gestaltung von Machtblöcken: Machthaber wählen die Identität und die Prinzipien des losen Bündnisses. Ihr könnt euch für eine Gruppe entscheiden, die ideologische Anliegen vertritt, wie die Komintern, oder für einen wirtschaftlich orientierten Block, der die grenzüberschreitende Marktintegration vorantreibt, wie der Zollverein. Außerdem könnt ihr Farben und Embleme eures Blocks anpassen.

"The Great Game": Neue Ereignisse, Journaleinträge und Entscheidungen, inspiriert durch die russisch-britische Rivalität in Zentralasien, und ein neues Ziel: Ihr könnt in die Rolle einer der Mächte schlüpfen, die in diesem Konflikt eine zentrale Rolle spielen, einschließlich Persien und Afghanistan. Eine neu gestaltete Karte veranschaulicht die vielen konkurrierenden Interessen in diesem Grenzgebiet zwischen den Imperien.

Ausländische Investitionen: Ihr investiert in die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern, auf die ihr keinen direkten Einfluss habt, und profitiert so von deren wirtschaftlichem Erfolg.

Verstaatlichung: Ihr könnt ein diplomatisches Spiel starten, um ausländisches Vermögen in eurem Land zu beschlagnahmen und zu verhindern, dass euer Kapital ins Ausland abfließt.

Interaktionen mit abhängigen Nationen: Staatsoberhäupter passen die Zahlungen ihrer Vasallen und Protektorate an, mischen sich in deren Innenpolitik ein und vieles mehr.

Interessengruppen: Inländische Interessengruppen verfolgen außenpolitische Ziele, indem sie freundschaftliche Beziehungen zu einigen Ländern und Feindseligkeit gegenüber anderen Nationen fördern. Sie könnten sogar die Entwicklung von befreundeten Lobbys in anderen Ländern beeinflussen.

Monumente der Macht: Majestätische Monumente errichten, um den Einfluss und die Vorherrschaft des eigenen Blocks über das Weltgeschehen zu unterstreichen.

Neues historisches Flair: Neue historische Charaktere und Unternehmen, die sich hauptsächlich auf die Inhalte des Great Game konzentrieren, sowie weitere Ereignisse, neue Tagebucheinträge, Lobby-Inhalte, neue Kleidung und Event-Art.

Heute wurde außerdem das Trains Bonus Content Pack veröffentlicht, ein kostenloses Download-Paket für alle Besitzer von Victoria 3. Das Paket enthält zehn neue 3D-Zugmodelle, die Güter und Fahrgäste über die Karte transportieren - fünf Züge aus der Frühzeit des Dampfbetriebs und fünf Züge aus dem goldenen Zeitalter der Eisenbahn.

Victoria 3: Sphere of Influence wird am 6. Mai 2024 zum empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro erhältlich sein.