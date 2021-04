Nier Replicant: Testvergleich deutscher Magazine [5/7]

Nier: Automata ist für mich eines der besten Videospiele aller Zeiten. Deswegen [...] hatte ich hohe Erwartungen an NieR Replicant. Vielleicht ein bisschen zu hoch. [...] Viele Ideen, die in NieR Replicant vorkommen, wurden in Automata noch mal verfeinert – zumindest was die philosophischen Inhalte und das Gameplay betrifft.