Nier - Automata: PC-Patch bringt 4K-UI und mehr Grafik-Verbesserungen

PC XOne PS4

Entwickler Platinum Games hat in den letzten Wochen an einem neuen Patch für die PC-Version von Nier - Automata (im Test, Note: 9.0) gewerkelt, der einige technische Verbesserungen mit sich bringt. So hat das Team zahlreiche Elemente der Benutzerfläche überarbeitet, so dass sie nun 4K-Auflösung unterstützen. Weiter wurden die Zwischensequenzen verbessert. Sie laufen nun in einer höheren Bitrate und in 60 Bildern pro Sekunde. Außerdem wurden die Seitenverhältnisse angepasst, damit die Cutscenes nicht mehr gestreckt dargestellt werden.

In den Optionen findet ihr nun außerdem einen rahmenlosen Modus und könnt die globale Beleuchtung in drei Stufen regeln. Außerdem unterstützt Nier - Automata nun AMDs FidelityFX-Technologie und zeigt euch keinen Mauszeiger mehr an, wenn ihr mit einem Gamepad spielt. Alle Änderungen des Patches, der am Donnerstag, dem 15. Juli 2021, zum Download bereit stehen soll, findet ihr in den Quellen verlinkt.