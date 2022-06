PM: NieR:Automata The End of the YoRHa Edition kommt auf Nintendo Switch! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es klingt zu schön, um wahr zu sein, aber ihr habt richtig gelesen: NieR:Automata kommt auf die Nintendo Switch!

NieR:Automata The End of the YoRHa Edition ist die komplette Spielerfahrung, umfasst also das originale Spiel und seinen DLC. Ihr könnt auch ein paar neue kosmetische Gegenstände herunterladen, wenn das Spiel erscheint.

Und natürlich werdet ihr mit dieser neuen Version dieses von der Kritik hochgelobte Action-RPG genießen können, wo immer ihr wollt. Enthüllt die Geheimnisse einer postapokalyptischen Welt bei einer Zugfahrt! Bekämpft auf der Terasse Maschinen-Lebensformen! Erlebt (noch) eine existentielle emotionale Krise auf der Toilette!

Einige von euch polieren wahrscheinlich schon im Gedanken an dieses mobile Vergnügen voller Vorfreude ihre Joy-Cons, aber wenn ihr NieR:Automata noch nie gespielt habt, fragt ihr euch vielleicht, was die ganze Aufregung soll.

Lest weiter und lasst uns erklären.

Gemeinsam mit den Actionspiel-Meistern PlatinumGames entwickelt, verschmilzt NieR:Automata Rollenspiel- und Action-Gameplay mit einer packenden, zum Nachdenken anregenden Story.

Die Geschichte dreht sich um die Androiden 2B und 9S, deren Mission lautet, die Erde von Maschinen-Lebensformen, die sie nun bewohnen, zurückzuerobern. Auf ihrem Weg enthüllen sie langvergessene Wahrheiten über die Menschheit und...

... okay, hört mal, es ist wirklich hart, eine Zusammenfassung über NieR:Automata zu schreiben, weil wir nicht zu viel davon preisgeben wollen. Es genügt zu sagen, dass der Ruf von Director YOKO TARO bezüglich seiner wilden Fantasie und noch wilderen Unkonventionalität wohlverdient ist.

Aber es ist nicht nur die Story, die alle Erwartungen übertrifft - das Gameplay verändert sich auch ständig, wechselt von rasantem Third-Person-Kampf zu intensiven Bullet-Hell-Shooter-Abschnitten und mehr.

Ihr könnt euch nie sicher sein, was euch erwartet... Und das macht eure Reise nur noch denkwürdiger.

Die Nintendo Switch-Version des Spiels umfasst das preisgekrönte Originalspiel mit all seinen Irrungen und Wirrungen, unterschiedlichen Enden, aufregenden Kämpfen und Gespür für nihilistisches Staunen.

Ebenfalls enthalten ist der 3C3C1D119440927-DLC, der drei herausfordernde Kolosseen mit einigen aufregenden Bossen sowie zusätzliche Nebenquests mit exklusiven Belohnungen umfasst.

Sobald das Spiel erschienen ist, werdet ihr den kostenlosen 6C2P4A118680823-DLC herunterladen können, in dem allerlei kosmetische Gegenstände stecken, einschließlich sechs Kostümen, vier Accessoires und zwei Pod-Skins auf Basis von Charakteren aus dem beliebten Mobiltitel NieR Reincarnation .

NieR:Automata The End of the YoRHa Edition erscheint am 6. Oktober 2022 physisch und digital für Nintendo Switch - es sind also nur noch wenige Monate!

Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden:

Über dieses in Kürze perfekt-portable Abenteuer haben wir natürlich in Richtung Release noch einiges zu erzählen, weshalb es Sinn macht, für News und Updates ganz einfach NieR auf Social Media zu folgen:

Dieser [A]rtikel ist jetzt abgeschlossen.