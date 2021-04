PM: Tipps und Tricks für NieR Replicant ver.1.22474487139... (Square Enix)

PC XOne PS4

Die Welt von NieR Replicant ver.1.22474487139... ist eine gefährliche.

Finstere Schatten und zänkische Kreaturen ziehen umher und sind nur allzu bereit, euren Protagonisten in die vorzeitige Rente zu schicken. Falls ihr vorhabt, euch auf eine Reise in diese wunderschöne, aber feindselige Welt zu begeben, dann solltet ihr dafür sorgen, euch nicht nur mit Schwertern, sondern auch mit Wissen zu bewaffnen.

Zum Glück haben wir hier ein bisschen was davon für euch, und zwar mit elf Tipps und Tricks zu NieR Replicant.

Die Schatten warten nicht geduldig darauf, bis ihr beschlossen habt, was ihr in NieR Replicant ver.1.22474487139... tun wollt - sie stürzen sich mit ungehemmter Aggression auf euch. Aus diesem Grund ist es nie eine gute Idee, zu lange an einem Ort zu verweilen - besonders wenn euer Gegner Angriffe aus der Entfernung beherrscht.

Glücklicherweise ist euer Charakter unglaublich agil, kann sich mit hohem Tempo bewegen und durch Ausweichrollen retten und sogar in Nullkommanichts hinter die Gegner gelangen. Regelmäßig seine Position zu wechseln, bedeutet, dass es den Gegnern schwerer fällt, euch aufs Korn zu nehmen, und dass ihr den Verlauf des Kampfes kontrolliert.

Denkt daran, dass ihr in der Bewegung Magie nutzen und aufladen könnt. Bleibt in einiger Entfernung in Bewegung, während ihr beispielsweise mehrere "Dunkle Lanze"-Angriffe am Stück aufladet, um dabei nicht von einem eurer schattenhaften Gegner unterbrochen zu werden.

Wenn der Protagonist genau zur rechten Zeit einen Angriff blockt, schlägt er mit einer mächtigen Konter-Attacke zurück. Das Timing kann allerdings knifflig sein, also beachtet genau die Animationen eurer Gegner, um herauszufinden, wann ihr am besten blockt.

Auf Konter hinzuarbeiten ist riskanter, als frühzeitig blocken oder Angriffen auszuweichen, aber es lohnt sich allemal (besonders bei einigen Bossen), da ihr ziemlich heftigen Schaden austeilen könnt.

Im Verlauf der Story von NieR Replicant ver.1.22474487139... erhält Grimoire Weiss Zugriff auf eine Menge verschiedener magischer Attacken - vom rasanten Feuern der "Dunklen Explosion" bis zum effektiven Schmettern der "Dunklen Hand". Diese Angriffe können aufgelevelt werden, um sie noch mächtiger und nützlicher zu machen.

Behaltet im Hinterkopf, dass sie alle ihre individuellen Stärken und Schwächen besitzen - es gibt keinen Zauber im Spiel, der sich für alle Situationen eignet. Nutzt verschiedene Fertigkeiten, je nachdem, was das Szenario gerade verlangt.

Wenn ihr beispielsweise mit einem heftigen Nahkämpfer konfrontiert werdet, der mit einem einzigen Treffer eure Gesundheit halbieren kann, dann wechselt zu "Dunkle Lanze" und "Dunkle Explosion" und macht ihn aus der Ferne mürbe. Wenn ihr auf einen Gegner trefft, der euch mit Kugeln eindeckt, dann nutzt "Dunkle Wand", um euch den nötigen Schutz zu verschaffen. Und wenn ihr eine direkte Konfrontation mit dem Feind wagt, dann verpasst ihm eines mit "Dunkle Hand".

Habt also keine Scheu davor, ein bisschen durchzuwechseln - euer Setup kann darüber entscheiden, ob ihr einen Kampf dominiert oder euch auf dem Zahnfleisch kriechend durchhangelt.

Eure Kampfaktionen in NieR Replicant ver.1.22474487139... können sich aufgrund eures ausgerüsteten Waffentyps - Einhänder, Zweihänder und Lanzen - dramatisch unterschieden.

Experimentiert mit jedem Typ, wechselt leichte und schwere Angriffe ab, um herauszufinden, wie die Kombos ineinanderfließen. Verzichtet nicht gleich auf einen Waffentyp, weil ihr mit einem anderen erfahrener seid - nehmt euch die Zeit, die Vor- und Nachteile zu verstehen. Das kann nämlich viel mehr bringen.

Beispielsweise sind Einhandwaffen superflink und lassen euch sehr schnell jede Menge Angriffe ausführen - ihr bringt den Tod mit tausend Klingen.

Dagegen können sich Zweihandwaffen zunächst langsam und schwerfällig anfühlen, aber durch das Verketten von Angriffen und ein Schmettern zur rechten Zeit können sie unglaublich effektiv sein - und ungemein befriedigend im Einsatz.

Lanzen haben eine hohe Reichweite und ein ordentliches Tempo, sind aber weniger hilfreich gegen Gruppen von Gegnern, da sie sich eher zum Zustechen als zum Schwingen eignen. Mit ihnen Kombos auszuführen, braucht ein wenig Übung, aber ihr solltet nicht zu schnell aufgeben, denn in erfahrenen Händen können sie die Gegner richtig heftig zurichten.

Machen auch gut gerüstete Gegner das Leben schwer? Dann probiert's doch mal mit Magie - gegen solche Zeitgenossen funktioniert die nämlich richtig gut.

Diese Strategie könnt ihr mal ausprobieren: Verwendet "Dunkle Lanze", um die Gegner zu Boden zu bringen, und geht dann nah ran und packt eure physischen Attacken aus.

Und nachdem "Dunkle Explosion" euren Magiebalken nicht so schnell leert, wie dieser sich wieder auflädt, könnt ihr diese Fertigkeit ausgiebig einsetzen, um euch vor gegnerischen Projektilen zu schützen. Weil sich dabei zudem die Zeit verlangsamt, kann dieser Zauber auch bei Gegnern hilfreich sein, die sich schnell bewegen.

Wie schon gesagt: Die Welt von NieR Replicant ver.1.22474487139... ist gefährlich, und es gibt eine Menge Möglichkeiten, als unaufmerksamer Held sein Ende zu finden. Manchmal trefft ihr auf umherziehende Gegner, die euch zu diesem Zeitpunkt im Spiel noch zu viel abverlangen.

Beispielsweise begegnet ihr womöglich früh im Spiel einem riesigen Schatten, der sich in der Gegend eures Dorfes befindet. Diese schweren Jungs sind groß und kräftig und fähig - je nachdem, welche Stufe ihr bei der Begegnung habt -, euch mit einem Schlag fertig zu machen.

Denkt daran, dass nicht jeder Schatten und jede Riesenspinne sofort und rigoros beseitigt werden muss. Manchmal ist die Vermeidung eines Kampfs die bessere Option - normalerweise könnt ihr sie umgehen oder, falls ihr sie aus Versehen herausfordert, eure Flinkheit nutzen, um sie auf Abstand zu bringen. Ihr könnt jederzeit später wiederkommen, wenn ihr auf einer höheren Stufe seid.

Besiegt ihr einen Gegner, bekommt ihr mitunter ein "Wort", das Waffen, Zauber, Angriff oder Verteidigung von euch verstärkt. Die Wörter werden in einem eigenen Reiter im Grimoire-Weiss-Menü gesammelt, und ihr solltet immer mal wieder nachsehen, ob ihr auch die besten ausgerüstet habt.

Das Ausrüsten geschieht von Hand oder über eine Automatik-Funktion, welche die mächtigsten Wörter wählt. Ihr müsst euch nicht nach jedem Kampf um eure Wörter kümmern, das wäre ein bisschen viel Aufwand, aber überprüft eure ausgerüsteten Wörter immer mal wieder, weil sie wirklich einen enormen Einfluss auf die Effektivität eures Charakters haben.

Wenn ihr mit einem bestimmten Boss Probleme habt, oder mit einem Abschnitt im Spiel, oder ihr seid einfach mehr an der faszinierenden Story und der wundervollen Welt als an der Action von NieR Replicant interessiert seid, könnt ihr das Spiel einfach auf Auto-Kampf stellen.

Der ist im leichten Modus verfügbar und lässt den Protagonisten seine eigenen Entscheidungen im Kampf treffen. Ihr könnt euch derweil gemütlich zurücklehnen und dabei zusehen, wie sich das Chaos entfaltet.

Auto-Kampf ist dafür da, dass jeder das Spiel genießen kann, und man wird nicht für die Verwendung dieser Option bestraft - also nutzt sie einfach, wenn ihr wollt!

Normalerweise befindet ihr euch auf einer bestimmten Mission, wenn ihr ein neues Gebiet betretet. Trotzdem solltet ihr nicht zu sehr auf eure Ziele fixiert sein - gebt euch auch mal die Zeit für eine kleine Shoppingtour, und vor allem für den Kauf von Karten.

Karten verschaffen euch eine Übersicht des Gebiets und machen die Navigation erheblich leichter - sie sind wirklich ziemlich wichtig. Zum Glück verkaufen lokale Händler Karten ihrer Region, also holt sie euch - ihr könnt keine bessere Investition machen.

Wollt ihr schneller in der Welt rumkommen? Dann reitet einen Eber!

Früh im Spiel (fast schon am Anfang, um genau zu sein) könnt ihr euch von einem alten Mann neben dem Laden in eurem Heimatdorf eine Nebenquest holen. Er bittet darum, dass ihr euch um einen Problem-Eber kümmert, der sich in der nördlichen Ebene herumtreibt.

Besiegt das stressige Schwein und sammelt seinen Hauer ein. Berichtet dem alten Mann von eurem Erfolg und er belohnt euch mit 1000 Gold und diesem Hauer, der euch anschließend die schlafenden Eber außerhalb von Siedlungen reiten lässt. So kommt ihr erheblich schneller (und sicherer) durch die Welt.

Aber seid auf der Hut - früh im Spiel kann der Eber eine ziemliche Herausforderung sein. Wir empfehlen euch, dass ihr wartet, bis ihr den "Dunkle Lanze"-Zauber habt und ihn aus der sicheren Entfernung attackieren könnt. Und nutzt die Felsen, um seinem tödlichen Ansturm zu entgehen.

Dieser Tipp hier wird für Veteranen der NieR-Serie wahrlich nichts Neues sein. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal beendet und die Credits seht, dann seid ihr bei Ende A angekommen. Aber das ist nicht das Ende von NieR Replicant ver.1.22474487139...

Wenn ihr das Spiel nochmal spielt, werdet ihr neue Szenen und zusätzliche Inhalte erleben, welche die Story noch größer machen. Zur Vermeidung von Spoilern wollen wir nicht mehr sagen, aber behaltet im Hinterkopf: Das Ende ist erst der Anfang.

Oh, wie geheimnisvoll…

Wir hoffen, dass euch unsere Tipps dabei helfen, mit den vielen Mysterien und den aufregenden Kämpfen von NieR Replicant ver.1.22474487139... besser zurechtzukommen.

