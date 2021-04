PM: Eine Nachricht von YOKO TARO und Yosuke Saito über NieR Replicant ver.1.22474487139... (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ursprünglich lediglich an Gaming-Kritiker gesendet, möchten wir zum Game-Release nun doch einige Botschaften der berühmt offenherzigen Erfinder von NieR Replicant ver.1.22474487139... mit euch teilen.

…vielleicht auch ein Fehler.

YOKO TARO, Creative Director von NieR Replicant ver.1.22474487139... hier.

Dieses Spiel ist ein „Versionsupgrade“ eines Titels, der vor zehn Jahren unter dem Namen NIER erschien. Ganz genau, kein Remake und keine Neuauflage, sondern ein „Versionsupgrade“.

Anfangs sollte es nur eine Remastered-Version sein. Mit verbesserter Grafik und so weiter ... Doch sobald ich sagte, dass ich die Modelle etwas verändern wollte, oder dass ich die Hintergründe etc. verbessern wollte, wurde klar, dass wir es mit vielen Problembehebungen und Verbesserungen zu tun hatten. Square Enix hat vor Kurzem ein Remake von FFVII herausgebracht, oder? Das sah ich mir an und dachte, dass es wirklich unpraktisch wäre, mit so einem massiven Blockbuster verglichen zu werden. Also beschloss ich, Replicant ver.1.22... ein „Versionsupgrade“ zu nennen.

Die lange Reihe Zahlen am Ende des Titels ist bloß etwas, das ich wahllos hinzugefügt habe, also denkt nicht zu viel darüber nach.

Und noch etwas. In den letzten Jahren verbreitete Square Enix jedes Mal, wenn ich dort war, eine spürbare Aura des Enthusiasmus, als wollten sie sagen: „Sieh mal! NieR:Automata (das Spiel, das ich zuvor erstellt hatte) hat sich gut geschlagen, also wird NieR Replicant sich jetzt auch verkaufen.“ Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Square Enix zu sagen, dass sie einen genauen Blick auf die Realität werfen sollten. Nur die Namen sind ähnlich und der Inhalt der Spiele ist völlig unterschiedlich. Also wird es sich jetzt auch nicht gut verkaufen, oder, Leute?

Kommt schon, ich hab‘s immerhin erstellt! Die Verkaufszahlen von Automata waren ein Glücksfall, und alles andere, was ich produziert habe, hat sich nicht bemerkenswert verkauft. Wenn ihr wirklich all diese Discs produziert und sie dann in einem großen Haufen in einem Lager irgendwo aufbewahrt, ist das Einzige, was wir wirklich mit ihnen tun können, eine Runde Frisbee zu spielen. Obwohl ... das klingt schon nach Spaß.

Gerade jetzt, in diesem Moment, lungert jemand vom Square Enix Marketing Team hinter mir herum und sein Blick sagt: “YOKO, du Bastard, kannst du nicht EINMAL das Spiel vernünftig promoten!", aber meh, da kann man jetzt nicht mehr viel machen, wo es da draußen ist? Lass es uns einfach dabei belassen und gut ist. Ich meine, man versteht dieses Spiel im Grunde gar nicht, solange man es nicht mehrere Male durchspielt? Und die Krtiker werden sich damit schwer tun, angesichts der begrenzten Zeit, die ihnen zur Verfügung steht...

Also, wichtiger als das, lass uns nach Hause gehen und lieb zu unseren Eltern sein. Mm, ja, das würde einen stärkeren positiven Eindruck in der Welt hinterlassen, denke ich.

alle zusammen. Ich schätze, es heißt „lange nicht gesehen“ für einige von euch und „freut mich, euch kennenzulernen“ für andere. Mein Name ist Saito Yosuke und ich bin der Produzent von NieR Replicant ver.1.22474487139...

Dank all den Fans da draußen wurde NieR:Automata ein riesiger Erfolg und dieses Spiel wurde unter dem großen Druck dieses Erfolgs entwickelt. Wir präsentieren dies als ein „Versionsupgrade“, doch unabhängig davon, was Yoko-san sagt, denke ich, dass dieser Ausdruck der Qualität, welche das Team erreicht hat, nicht gerecht wird.

Nichtsdestotrotz war der große Erfolg von NieR:Automata ehrlich gesagt ein kleines Wunder, also denke ich nicht, dass wir so viele Kopien verkaufen werden ... Falls wir allerdings nicht eine gewisse Menge verkaufen, sind Yoko-san und ich gezwungen, durch die Welt zu reisen und das Spiel aus einem Van heraus zu verkaufen. Oh, und Okabe-san muss auch mitkommen!

Jetzt, da ihr dies wisst: Bitte unterstützt die NieR-Reihe weiterhin.

Bitte, alles, nur nicht der Van...

