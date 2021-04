Nier Replicant v1.22474487139 Test+

Teaser Elf Jahre nach Release kommt das actionreiche und bewegende JRPG als Neuauflage auf Konsolen und erstmals auf PC. Nier Replicant ist nicht perfekt, ist aber ein tolles Erlebnis für Fans wie Neulinge.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalWer meine Folge aus unserem Format Serien-Liebe zur Nier-Reihe gesehen hat, der kann sich denken, dass ich dem Test vonmit Spannung entgegen gesehen habe. Die drei Punkte gehören übrigens wirklich mit zum Titel, bei dem offenbar derselben Neigung für krudes Kauderwelsch nachgegeben wurde, wie beim Hexcode-Titel der DLC-Erweiterung für Nier - Automata (das Hauptspiel im Test, Note 9.0) . Ist es doch die Neuauflage eines Spiels, dass wegen der Musik, den Charakteren und der Geschichte bis heute einen Platz in meinem Herzen hat. Allerdings waren die Kämpfe im Ur-damals höchstens okay, die Grafik war maximal altbacken und als ich zum Vergleich nochmal meine Xbox-360-Fassung des Originals angeworfen habe, waren auch andere Elemente am Spielfluss schauderhaft, wie die unnötig lange Animation bei Aufheben von Items. Warum westliche Spieler anno 2010 einen Hauptcharakter Ende 30 spielten und in der Neuauflage ein jugendlicher Held im Zentrum steht, verrät übrigens auch die erwähnte Folge Serien-Liebe.Nun kommt also Nier Replicant und behält zum einen vieles bei, gönnt aber der Grafik neue Assets, überarbeitet das Kampfsystem stark und dreht an einigen Schrauben bei den Dialogen, präsentiert neue Arrangements des meisterlichen Soundtracks ...