Montagmorgen-Podcast #497

Teaser Erlebt die Geburt von "Hulk Hagen", hört vom Kampf Jörg vs Natur und schwelgt mit uns in Erinnerungen an Cyberpunk. Natürlich fehlt auch nicht der Ausblick auf die Woche und ein frischer Fragen-Fang.

24/7 ist GamersGlobal für euch am Netz, bei der Veröffentlichung mancher Inhalte nutzen wir die Bandbreite an verfügbaren Stunden am Tag auch schonmal für euch aus. Doch genug von Assoziationen mit dem heutigen Datum. Freut euch beim Druck auf Play von Hagens Meinung zu Oppenheimer (ohne Details zum Plot), Wochenendanekdoten und die eingespielte Mischung aus Sonntagsfrage, Wochenausblick und User-Fragen (danke an die Fragensteller! Wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten in der Kommentarspalte).

Die Timecodes: