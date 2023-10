Cyberpunk 2077: CD Projekt mit neuen Zahlen // Ausblick auf Franchises

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

CD Projekt hat im Rahmen einer Präsentation, die sich an Investoren richtete, beeindruckende neue Zahlen zu Cyberpunk 2077 (zum GG-Test mit Wertung 10) , dem DLC Phantom Liberty (zum GG-Test mit Wertung 9.0) und dem The-Witcher-Franchise präsentiert. Die bislang veröffentlichten Titel des Unternehmens The Witcher, The Witcher 2 - Assassins of Kings, The Witcher 3 - Wild Hunt samt DLCs und das Hauptspiel Cyberpunk 2077 haben gemeinsam die Marke von 100 Millionen verkaufter Einheiten überschritten.

Auch wenn die meisten Verkäufe auf die Kappe des dritten Witcher-Titels gehen, konnte Cyberpunk 2077 dennoch stolze 25 Millionen Verkäufe für sich verbuchen. Der Umsatz konnte mit dem Release von Phantom Liberty, das in der ersten Woche rund 3 Millionen mal über den digitalen Ladentisch ging, nochmal deutlich angekurbelt werden. Führende Plattform ist hier der PC mit 68 Prozent (davon 10 Prozent bei GOG), gefolgt von der PlayStation 5 mit 20 Prozent und der Xbox Series X und S mit 13 Prozent.

An der Entwicklung von Cyberpunk 2077 waren alles in allem über 5.200 Menschen beteiligt, davon 530 direkt beim Entwickler CD Projekt RED. Die Entwicklungskosten wurden mit rund 316 Millionen Euro beziffert. An Phantom Liberty haben insgesamt 3.600 Menschen gearbeitet, 360 davon bei CD Projekt RED. Die Kosten für die Addon-Entwicklung beliefen sich auf rund 60 Millionen Euro, hinzu kamen gut 20 Millionen Euro für Marketing.

Der Nachfolger zu Cyberpunk 2077, Arbeitstitel: Project Orion, sei bereits in der Entwicklung, würde sich aber noch in einer frühen Konzeptphase befinden. Verantwortlich zeichnen dafür die Studios in Vancouver (Kanada) und Boston (USA), die mit dem Hauptstudio in Warschau (Polen) eng zusammenarbeiten.

Des Weiteren soll es neben der erfolgreichen Anime-Serie Cyberpunk - Edgerunners auf Netflix noch eine Live-Action-Adaption des RPGs geben, die in Zusammenarbeit mit dem Filmstudio Anonymous Content (Mr. Robot, True Detective) entsteht. Ob es sich um einen Film oder eine Serie handeln soll, ist nicht bekannt. Nach der bisherigen Arbeit des genannten Filmstudios zu urteilen, ist eher eine Serie wahrscheinlich.

Weiterhin befindet sich auch eine gänzlich neue IP in Entwicklung, Details dazu sollen aber noch bis auf Weiteres geheim gehalten werden. Das drei Stunden lange Video zur Investoren-Präsentation in polnischer Sprache haben wir für Interessierte unter euch nach der News eingebunden.