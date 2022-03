Cyberpunk 2077: Making of Night City Report

Teaser Das Moloch Night City ist das Herzstück von Cyberpunk 2077. Auf der GDC 2022 gewährte CD Projekt RED einen Einblick in die Entstehung dieser ungewöhnlichen, grellen und offenen Welt.

Night City hat mehr zu bieten als verregnete, in Neonlicht getauchte Gassen.

Am Anfang war das Wort

Alles nimmt seinen Anfang im Regelwerk Cyberpunk 2020. Wichtige Figuren wie Johnny Silverhand und Adam Smasher existierten bereits darin, ebenso wie eine Karte von Night City. Wohlgemerkt eine Karte auf Stand des Jahres 2020 – als Pondsmiths Regelwerk 1988 erschien, war das Jahr noch fern genug in der Zukunft, um für Science-Fiction-Visionen glaubhaft zu sein. Das konnte man zur Zeit der Entstehung von Cyberpunk 2077 nicht mehr behaupten und so wurde die Handlung 57 Jahre später angesiedelt. Gemeinsam mit Pondsmith wurde eine kanonische Historie dieser Zeit entwickelt, die auch an Night City nicht spurlos vorübergegangen ist.



Doch bevor der erste Stein für den Großstadtdschungel gelegt werden konnte , brauchte es eine gemeinsame Vision vom Night City des Jahres 2077 . Die dystopische Stimmung der Vorlage hatte CD Projekt RED zu einem Spiel in dem Szenario bewogen, sie zu übertragen war also gesetzt. A ndererseits wollte das Studio nicht wie so viele andere Filme und Spiele zu sehr die Neon-Noir-Ästhetik von Blade Runner wiederholen . Das Open-World-Konzept für sich sorgte schon für den Befreiungsschlag: Bei Tag- und Nachtzyklus sowie dynamischer Witterung wurden notwendigerweise nächtliche Regengüsse wie in Ridley Scotts so stilprägenden Film mit schönen Sonnentagen in Night City kontrastiert .



“ Kontrast ” entwickelte sich zum M antra der Konzeptzeichnungen : Zum Beispiel konnte man die obere Hälfte einer Stadtszene abdecken und sah im Vordergrund kleine Häuschen wie man sie mit heutigen amerikanischen Vorstädten assoziiert . In der oberen Hälfte dominierten dagegen die wuchtigen Hochhäuser und Mega- Komplexe den Hintergrund. Die Konzeptkünstler experimentierten ganz frei mit Ideen, um die Fantasie anregende Szenen für die Designer zu schaffen. Nicht ins Spiel geschafft haben es beispielsweise Häuser mit auffällig großen durchsichtigen Biomasse-Behältern an den Fassaden . Die Größe der Spielwelt im Vergleich zu Hauptfigur war ein Knackpunkt bei der Entwicklung von Cyberpunk 2077. Auch spielmechanisch spielte sie für Aspekte wie Sprünge über Hindernisse und die Höhe von Deckungen eine Rolle.

Eine neue Größenordnung

Der Wechsel von den ausladenden Fantasy- Landstrichen von The Witcher 3 zur urbanen Science-Fiction-Stadt von Cyberpunk 2077 war in jeder Hinsicht ein Bruch für den polnischen Entwickler. Nicht nur musste d ie hauseigene RED Engine darauf angepasst wer den , die dichte Riesen stadt mit ihren etlichen Lichtquellen und spiegelnden Oberflächen darzustellen. Auch die Umstellung auf die Ego-Perspektive war nicht mit einem Mausklick erledigt. Im Großen operierte das moderne Szenario mit seinen PS-starken Boliden mit anderen Distanzen , doch im Kleinen wirkten Proportionen der Umgebungen in der Ich- Perspektive ganz anders, als in der Third-Person-Sicht von The Witcher 3 . S chon die G röße von Durchgängen wirkte nun seltsam .



Es brauchte wortwörtlich eine neue Größenordnung , eine andere Skala für der Welt, die der Perspektive und dem Szenario gerecht wurde . Das führte zu einer engen Zusammenarbeit der Art-Designer mit den Level- Designern . Erste erstellte Korridore und Treppenhäuser dienten allein dem Gefühl für die richtige Perspektive . Das setzte sich später fort, als die Konzeptzeichner konkrete Gebäude entwarfen und diese um Gittermuster für die Größenverhältnisse ergänzten. Die Gittermuster der Konzeptzeichnungen sollten bei der Errichtung der Häuser in 3D noch sehr nützlich werden.



Modellstadt

Schon bei den frühesten Versionen von Night City ging es darum, die Balance zwischen Form und Funktion zu wahren . Es gab Ideen für schön anzusehende Gebäudearrangements , aber Night City sollte auch einer gewissen funktionalen Logik folgen .Dafür ließ sich der Entwickler auch Konzepte von Stadtplanern entwickeln. Der Verlauf von Hochstraßen und andere Details des Grundrisses sollten glaubhaft wirken, auch wenn letztlich ästhetische Aspekte schwerer wogen.



Als die Verläufe der Viertel und Verkehrslinien geklärt waren , entstand die erste Iteration der Stadt . Zu dem Zeitpunkt war die neue Version der Engine noch nicht fertig . Stattdessen wurden erste Gebäude aus grauen Blöcken in der Engine-Version von The Witcher 3 gebaut . Sie waren überwiegend untexturiert , nur hier und da wurden strategisch bunte Wer beschilder platzier . Polygonarme Pkw standen auf den Straßen , dazwischen liefen Menschen, die ihre Ecken und Kanten deutlich zur Schau trugen . Im Kontrast dazu waren die Silhouetten der Umgebung schon klarer, teils wurden schon sehr viele Details wie Fensterladen, Kabelsalat und Riesenturbinen für die graue Blockstadt modelliert. Auch die Vertikalität der Spielwelt deutete sich schon durch übereinanderliegende Strukturen zwischen den Gebäuden an.



Mit runden Türmen und Hochhäusern aller Art wurde bereits damit experimentiert, wie die Formen und Schattenwürfe der Häuserschluchten auf den Fußgänger wirken. Ein kleines Team erstellte eigens ein Stimmungsvideo , dass zu bassiger Synthesizer-Musik Kamerafahrten durch diesen Entwurf der Stadt inszenierte . Ein häufiges Motiv: Zäunen und Stützpfeilern im Vordergrund ziehen im Vordergrund vorbei, bis sich eine Lücke auftut und den Blick auf Wolkenkratzer oder andere interessante Anblicke freigibt. Dabei ging es noch nicht im Edel-Grafik oder Raytracing. Auch ohne Texturen erzeugte die Platzierung der Häuser an gewissen Stellen den Eindruck eines riesigen Areals und erzeugte in Verbindung mit der Musik Stimmung .

Die Anfänge von Night City waren farbarm.

Als CD Projekt RED nachdie Idee fürentwickelte, legte sich das Team schnell auf den Schauplatz fest. Die Spieler sollten nach Night City, die Metropoloe aus der Pen-&-Paper-Vorlage vonsollte frei begehbar sein.Somit war klar, die offene Spielwelt des Titels würde ungewöhnlich werden. Das Studio hatte bereits im dritten Abenteuer von Hexer Geralt mit Novigrad eine äußerst ausladende Fantasy-Stadt gebaut, deren Quests den Helden stundenlang durch die klaustrophobischen Straßen, über die belebten Plätze und durch die dunklen Winkel schickte. Doch Novigrad ist nur ein kleiner Teil der Welt von The Witcher 3. In Cyberpunk 2077 bildet Night City (nebst Umland) die gesamte Spielwelt – eine ungeheuer dicht bebaute, verwinkelte und auch in ihrer Vertikalität beeindruckende Welt.Auf der Game Developers Conference 22 gewährte Lead Environment Artistausführliche Einblicke, wie die futuristische Großstadt aus der Sicht der künstlerischen Teams konzipiert und umgesetzt wurde und wie die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen bei CD Projekt RED ablief. Es ging um mehr als den Fakt, das auch Night City nicht an einem Tag erbaut wurde. Vielmehr bauten viele Hände den Moloch mehr als einmal auf.