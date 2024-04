Teaser Weißer Rauch mit BBQ-Aroma! Damit ist es offiziell, wir haben einen Grillfest-Termin und verkünden ihn hiermit feierlich.

Wir blicken zurück auf dein Einsatz von RoT, Nilfraß, GreenYoshi, Hermann Nasenweier und T0B1 bei der Langen Nacht der Computerspiele in Leipzig sowie die Wiedervereinigung und blicken dann voraus auf die Woche und das GG-Grillfest – Reservierungen für letzteres laufen über den Retro-Gamer-Shop. Jörg muss Hagen außerdem daran erinnern, am Mittwoch nicht ins Büro zu kommen. Nicht zuletzt antworten wir auf die neuen User-Fragen und der Teufel spielt nicht nur in einem Test diese Woche eine Rolle, sondern steckt auch bei der letzten Frage im Detail.

Die Timecodes dieser Folge: