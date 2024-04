Wochenschluss-Podcast #233

PC PS5

Teaser Vincent Fallow war in Final Fantasy 16 in der Rolle des Hauptcharakters Clive zu hören. Im Interview gibt er unter anderem Einblicke in seinen Beruf.

Wer sich Hagens Test von Final Fantasy 16 zu Gemüte geführt hat, der weiß: Ihm hat der etwas andere neue Hauptteil der Serie extrem gut gefallen – dabei sprach er auch der deutschen Lokalisation ein großes Lob aus. Den kürzlichen Release des DLCs The Rising Tide für das Action-Rollenspiel hat er daher zum Anlass genommen, um Vincent Fallow einzuladen, der den Hauptcharakter Clive Rosfield in der deutschen Version von Final Fantasy 16 verkörpert. Der Gast kennt sich dabei nicht nur theoretisch mit dem Spiel aus, sondern hat es auch selbst fleißig gespielt. Im Interview reden die beiden über den Beruf von Vincent, werfen einen Blick hinter die Kulissen der Produktion der deutschen Lokalisation von Final Fantasy 16, tauschen ihre Spielerfahrungen aus und mehr.

Die Timecodes dieser Folge:

0:00:25 Hagen begrüßt Gaststar Vincent Fallow

0:03:58 Wie wird man Stimmschauspieler?

0:13:40 Vincent ist tatsächlich großer Fan von Final Fantasy

0:16:35 Das Casting für die deutsche Version von FF16

0:26:40 So lief die Arbeit im Tonstudio

0:42:55 Der körperliche und emotionale Aufwand von Vincents Schauspielmethode

0:48:49 Die Rückkehr zur Rolle von Clive für die DLCs

0:51:27 Wo man Vincent noch so hört und seine Arbeit am Persona 5 -Anime

-Anime 0:57:14 Die Rolle von Social Media und Streaming für Stimmschauspieler

1:07:13 Vincents Bezug zur Cosplay-Szene

1:12:23 Erwartungen an den DLC The Rising Tide und Erinnerungen an FF16

1:31:33 Was machen wir am Wochenende?

1:40:00 Danke fürs Zuhören!

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende!