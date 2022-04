Cyberpunk 2077: Die Probleme des Ego-Storytelling Report

Teaser Die Cinematic Designer bei CD Projekt RED sprechen über die Inszenierungstricks in Cyberpunk 2077 und den Unterschied zwischen einer Kreuzigung und einer Baby-Verbrennung.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 29,39 € bei Amazon.de kaufen.

Die Wirkung der Story von Kajetan Kapuscinski und Pawel Ochoki, doch hat die Arbeit der beiden ebenfalls einen großen Einfluss auf das Erleben der Geschichte. Lead Cinematic Designer Kapuscinski und Senior Cinematic Designer sowie Koordinator Ochoki sind für die Inszenierung erzählerischer Abschnitte verantwortlich: Aus welchem Winkel eine Szene eingefangen wird, mit welchem Tempo sie voranschreitet, wo Schnitte erfolgen. Dazu betreuen sie die Motion-Capturing-Aufnahmen für Story-Szenen. Die Wirkung der Story von Cyberpunk 2077 setzt sich aus vielen Elementen zusammen: Natürlich der Güte der Dialoge, der Darbietung der Sprecher, der eingesetzten Musik und der Natürlichkeit der Animationen. Nichts von all dem gehört zum Aufgabenbereich vonund, doch hat die Arbeit der beiden ebenfalls einen großen Einfluss auf das Erleben der Geschichte. Lead Cinematic Designer Kapuscinski und Senior Cinematic Designer sowie Koordinator Ochoki sind für die Inszenierung erzählerischer Abschnitte verantwortlich: Aus welchem Winkel eine Szene eingefangen wird, mit welchem Tempo sie voranschreitet, wo Schnitte erfolgen. Dazu betreuen sie die Motion-Capturing-Aufnahmen für Story-Szenen.

The Witcher 3 – Wild Hunt sowie den beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine die Cinematographie und erklärte im Rahmen eines Vortrags auf der Games Developers Conference 2022, welchen Probleme sich bei der Inszenierung von Cyberpunk 2077 auftaten. Dabei spielte der Schritt hin zur Ego-Perspektive natürlich eine große Rolle – wie dieser Paradigmenwechsel auch dafür sorgte, dass bei der Gestaltung der Spielwelt nur wenige Aspekte von The Witcher 3 übernommen werden konnten, lest ihr in unserem Report Das Duo arrangierte schon beisowie den beiden Erweiterungenunddie Cinematographie und erklärte im Rahmen eines Vortrags auf der Games Developers Conference 2022, welchen Probleme sich bei der Inszenierung von Cyberpunk 2077 auftaten. Dabei spielte der Schritt hin zur Ego-Perspektive natürlich eine große Rolle – wie dieser Paradigmenwechsel auch dafür sorgte, dass bei der Gestaltung der Spielwelt nur wenige Aspekte von The Witcher 3 übernommen werden konnten, lest ihr in unserem Report Making of Night City . Doch neben der Anpassung an den neuen Blickwinkel machten sich Kapuscinski und Ochoki das Leben zusätzlich schwerer, weil sie Gameplay und Geschichte besonders eng verweben wollten.

Die Cinematic-Designer Pawel Ochoki (links oben) und Kajetan Kapuscinski (links unten) zeigen, dass sie bei Drehs auch selbst in die Motion-Capturing-Anzüge schlüpfen.

Dramatische Momente

Der Vortrag beginnt mit zwei aufeinanderfolgenden dramatischen Spiel-Ausschnitten: In der Nebenquest “Liebling der Götter” aus The Witcher 3 wird der Hexer Geralt von Riva mit einem Baby auf dem Arm von dessen Vater und seinen Soldaten bedrängt. Seine Verbündete weist Geralt an, das Kind in einen Ofen zu werfen und das Interface zeigt die Handlungsoptionen, den Befehl umzusetzen oder sich zu weigern. Geralt tut es und der entsetzte Vater schlägt verzweifelt gegen die Ofentür – Kenner des Spiels wissen, dass in dieser Quest um einen Verfluchten nicht alles so ist, wie es scheint.



Die zweite Szene beginnt mit der weiblichen Version von Cyberpunk-Hauptfigur V, die NPC Joshua gegenübersitzt, der sie als seelische Stütze gerufen hat, kurz bevor er sich für eine Brain-Dance-Aufnahme ans Kreuz schlagen lassen wird. Joshua bittet V, den Hammer zu führen. Sie stimmt zu und folgt ihm mit etwas Abstand ins Studio. Es werden Sätze eingeblendet, die sie dabei aufsagen soll. Sie nimmt die Nägel und den Hammer von einem Tablet, dreht das Werkzeug leicht in der Hand. Als sie zum Kreuz geht, auf dem sich Joshua ausstreckt, erscheint die Projektion von Jonny Silverhand und rezitiert die ersten Zeilen. V geht an die Seite des Kreuzes. Das Interface blendet den Befehl ein, den Nagel einzuschlagen. V tut es und zitiert ihren Satz. Joshua schreit, worauf die nächste Interface-Einblendung anbietet, weiter zu Hämmern oder abzubrechen.



Was die Gegenüberstellung verdeutlichen soll: In Witcher 3 kam eine Zwischensequenz mit klassischen filmischen Mitteln zum Einsatz. Die Kamerawinkel wechseln, es gibt Schnitt und Gegenschnitt, die Interaktion ist auf die Entscheidung rund um das Baby beschränkt. In Cyberpunk 2077 wird die Szene nicht nur durchgehend aus der Perspektive von V erlebt, die Spieler steuern ihre Figur selbst durch die Kulisse und aktivieren Interaktionspunkte, damit die Szene weiterläuft. Diese Unterschiede hatten bei der Produktion des Science-Fiction-Rollenspiels weitreichende Auswirkungen.

In The Witcher 3 ändern sich die Blickwinkel bei Dialogen und Zwischensequenzen ständig.

Eine neue Rolle für die Spieler

Noch vor den mit der Ego-Perspektive verbundenen Herausforderungen betonen die Cinematic-Designer aber einen anderen Aspekt. Die Szene mit Hexer Geralt verdeutlicht die übliche Machart von Cutscenes, bei denen der Spieler hin und wieder als eine Art Regisseur mitwirkt, wenn er an Schnittstellen die Fäden zieht und so den Ausgang einer Szene oder den Verlauf eines Dialogs bestimmt. Für Cyberpunk 2077 wollte das Cinematic-Team einen anderen Ansatz verfolgen. Den Spielern sollte mehr Raum geboten werden, um ihre Version von V verkörpern zu können und stärker Teil des Geschehens zu sein. So entwickelten die Designer das Konzept vom Player-as-actor (im Weiteren die "Schau-Spieler").



Auch ausgehend von diesem Ansatz wurde Immersion zum Leitgedanken des Cinematic-Designs in Cyberpunk 2077. Der Plan: Durch mehr Handlungsfreiheit in Szenen, sollten die Spieler tiefer eingebunden werden und auch die Emotionen von V stärker mitfühlen. Die grundlegende Vision war nichts Geringeres, als die Trennung zwischen Gameplay und Story aufzuweichen. Das brachte eigene Herausforderungen mit sich. So schaltet die Welt von The Witcher 3 während Zwischensequenzen in den Pause-Modus – abseits dessen, was die Kamera einfängt, passiert auch nichts. In Cyberpunk dagegen behalten die Schau-Spieler in Story-Szenen zu einem gewissen Grad die Kontrolle und so muss auch die Welt um sie herum sich normal weiterdrehen.

Anzeige