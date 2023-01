Ramonas Nemesis: Cyberpunk 2077

Teaser Auch das dritte Nemesis-Video wurde durch eure Unterstützung bei der Weihnachtsaktion 2022 ermöglicht. Vielen Dank und viel Spaß mit Ramonas Strafe: Cyberpunk 2077.

Dieser Inhalt ist exklusiv für Teilnehmer an der Weihnachtsaktion 2022. Jörgs Nemesis-Video zu Callisto Protocol ist auch für alle Premium-Abonnenten zugänglich, Hagens Nemesis Video zu Exanima für alle User.Auch Ramonas Nemesis-Kugel wurde an den Baum gehängt und sie bedankt sich recht herzlich für die Spenden bei der, indem sie sich nochmal inwagt. Für Jörg ist Cyberpunk 2077 ein Meilenstein der Spielegeschichte und für Ramona ein Stolperstein in Sachen Science-Fiction-Liebe. Das muss natürlich angemessen bestraft werden und deswegen darf Ramona keinen eigenen Charakter erstellen und muss auf der höchsten Schwierigkeit spielen. Außerdem hat er noch eine kleine fiese Überraschung vorbereitet.Ob sein perfider Plan aufgeht und die Jung-Redakteurin wirklich endgültig das Handtuch wirft oder sogar von ihrer Meinung Abstand nimmt seht ihr in diesem Video, dass für Unterstützer der Weihnachtsaktion verfügbar ist.