Cyberpunk 2077: Night City demnächst mit Metrosystem und freiem Radio

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 32,02 € bei Amazon.de kaufen.

CD Projekt RED hat am 1. Dezember 2023 im Rahmen eines "Redstreams" die Inhalte des Updates 2.1 für das Open-World-RPG Cyberpunk 2077 (im Test) angekündigt. Erscheinen soll das kostenlose Update am 5. Dezember für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC – also zeitgleich mit der Veröffentlichung der digitalen Cyberpunk 2077-Ultimate-Edition. Eine physische Version der Edition wird in Deutschland ab dem 8. Dezember erhältlich sein.

Eins der Hauptfeatures des kommenden Updates ist die “Night City Area Rapid Transport”-Metro, kurz NCART-Metro. Zukünftig könnt ihr Night City auf fünf Metro-Linien mit insgesamt 19 Stationen durchqueren. Passenderweise ist es dank eines tragbaren Radios möglich, beim Metrofahren und bei vielen anderen Aktivitäten eurem Lieblingssender zu lauschen.

Mit Update 2.1 wird zudem der Fuhrpark um neue Autos und Motorräder sowie neue Autobahnen erweitert, es gibt wiederholbare Autorennen und Verfolgungsjagden, wenn ihr euch Ärger mit den Gangs in Night City einhandelt. Zudem wurde das Motorradfahren überarbeitet und soll sich realistischer anfühlen als bisher. Angepasst und überarbeitet wurden außerdem die Einstellungen zur Barrierefreiheit. Hierzu gibt es eine separate News von CD Projekt RED.

Alle bislang bekannten Neuerungen und Anpassungen könnt ihr euch im rund 30-minütigen, englischsprachigen Redstream bei YouTube anschauen, den wir euch am Ende der News eingebettet haben. Oder ihr werft einen Blick in die schriftliche Zusammenfassung des Redstreams.