Cyberpunk 2077 mit Raytracing Overdrive Report

Teaser Dank Patch 1.6.2 hat CD Projekts Cyberpunk 2077 – als 4. Spiel überhaupt, und als erstes neues – Full-Raytracing, wie man es nur "offline" kannte. Wir stellen Path Tracing & andere Nvidia-Effekte vor.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal. Achtet beim Titelbild darauf, wie sich nicht nur viel in Pfützen spiegelt, sondern unsere Heldin hinten farbig angestrahlt wird, während sie von vorn durchs Mündungsfeuer gelb beleuchtet wird.



Beachtet auch unser begleitendes Technikvideo zum Thema.



Cyberpunk 2077 ist eines dieser Ausnahmespiele, die es schaffen, selbst friedfertigste Communities tief zu spalten: Viele lieben es, etliche hassen es, kaum einer hat keine Meinung dazu, und alle, die eine haben, schreiben sie gerne immer wieder aufs Neue ...



Wenn man sich zunächst das Lager der CP2077-Kritiker ansieht, besteht diese im Wesentlichen drei Gruppen: Erstens jene, die erwarteten, das Ende 2020 erschienene Werk auf einer normalen PS4 oder Xbox One mit Genuss spielen zu können. Sie taten gut daran, auf das Rücknahme-Angebot von CD Projekt einzugehen. Zweitens alle die, die sich nach Vorberichten und Trailern ein "GTA im Cyberpunk-Ambiente" erhofft hatten – sie werden bis heute enttäuscht, auch wenn sich gerade in diesem Punkt viel getan hat und noch ein Polizei-Patch aussteht. Und drittens alle die, denen das Spiel zu verbuggt war. Allerdings: Nach dem Ausmerzen tausender (!) von Bugs in den letzten zweieinhalb Jahren hat Cyberpunk 2077 zwar noch keinen perfekten, aber einen insgesamt guten Stand erreicht, selbst wenn man kleinlich ist.

Es ist ein schönes Gefühl, dank High-End-PC und DLSS 3 alle Einstellungen bei Cyberpunk 2077 in 4K maximieren zu können – darunter eben die "Technik-Vorschau" auf Path Tracing, die enorme Leistung und eine der schnellsten Grafikkarten benötigt. Natürlich gibt es auch noch Enttäuschte, die schlicht das Spiel an sich nicht gut finden, und dafür auch ihre guten Gründe haben. Was aber spricht denn nun die Fans von Cyberpunk 2077 an, von denen es ja eine ziemliche Menge gibt? Da wäre bestimmt erst mal die starke Story zu nennen, mit Johnny Silverhand als massivem Stimmungsgaranten. Dann die Nebenquests, die oft noch ausgefeilter sind als die Hauptquest und richtige Geschichten erzählen – teils übrigens verstörende. Dann die gelungene, vielseitige und mittlerweile auch besser balancierte Spielmechanik mit ihrem Mix aus Egoshooter und Rollenspiel. Aber ganz sicher ist auch die Spielwelt ein wichtiger Faktor: Mit ihrer Vertikalität, ihrem Detailreichtum und ihrer grafischen Opulenz macht sie das Eintauchen in Night City zu einem wunderbaren Erlebnis – wenn denn die Hardware stimmt.



Volle Grafikdröhnung nur auf PC

So gelungen die Nextgen-Versionen sind, so schön sich die Autofahrten mit dem PS5-Controller und seinen adaptiven Buttons anfühlen: Die wahre Grafikpracht gibt es bei Cyberpunk 2077 definitiv nur am potenten Spiele-PC. Und dieser grafische Abstand ist nun noch größer geworden: Patch 1.6.2 von Cyberpunk 2077 ist letzte Woche erschienen und unterstützt insbesondere zwei Features der neuesten Nvidia-Grafikkartenserien: Path Tracing (Full RayTracing) und DLAA (Deep Learning Anti Aliasing). Damit Path Tracing auch performant läuft, ist zudem DLSS 3 sehr wichtig, das von Cyberpunk 2077 erst seit Anfang Februar unterstützt wird (also in Version 3.0).



Dass wir überhaupt in der Lage sind, alle Effekte auszuprobieren, liegt an einer Kooperation, die wir mit dem Spiele-PC-Spezialisten Nvidia und MIFCOM eingegangen sind – letzterer hat uns einen pfeilschnellen PC mit unter anderem einer Nvidia GeForce RTX 4090 zusammengebaut und dauerhaft zur Verfügung gestellt. Die wichtigste Specs könnt ihr dem Kasten entnehmen.



Mit diesem MIFCOM-System können wir Cyberpunk 2077, bei aktiviertem DLSS 3, in 4K mit allen Grafik-Einstellungen auf dem Maximalwert und mit aktiviertem Pathtracing spielen, ohne dass die Framerate jemals unter 60 fps gefallen wäre – meistens bewegte sie sich so bei 90 fps und sogar darüber. Übrigens haben wir bereits ein Unboxing-Video zu eben diesem High-End-Rechner gemacht, viel Spaß!



In folgenden möchte ich euch – mit Unterstützung meines Kollegen Hagen Gehritz, der außerdem ein Technik-Video beisteuert – vor allem diese neuen Effekte vorstellen und natürlich auch erklären.



Zudem habe ich dann am Ende der drei Seiten auch ein persönliches Fazit für euch, ob denn das alles überhaupt etwas bringt, was da teils nur auf den modernsten Grafikkarten der RTX 4000er Serie läuft. Wird Cyberpunk 2077 ein besseres Spiel, erhöht sich nur der Grafik-Fetischismus-Faktor – oder nicht mal das?

Ihr seht, dass ihr nichts seht – und genau darum geht es bei DLSS 3: Obwohl es rechts keine wahrnehmbare Verschlechterung zur nativ in 4K berechneten Szene links gibt, steigt die Frames-pro-Sekunde-Rate massiv, um das Doppelte bis Dreifache!



DLSS 3 in Cyberpunk 2077

DLSS 3 steht für "Deep Learning Super Sampling" und kombiniert, in Abgrenzung zu DLSS 2, "AI Super Resolution" und "AI Frame Generation" mit "Nvidia Reflex". Aber was genau bringen diese Begriffe dem Cyberpunk 2077-Spieler, wenn beim Umschauen mal wieder ein Lkw, der gerade noch zu sehen war, herzlos weggeblendet wird, weil die Weltsimulation des Spiels halt immer noch die ist, die sie ist? Bei solchen Simulationsbugs natürlich nichts – ansonsten aber sehr viel!



Fangen wir mit "Reflex" an: Das sorgt für eine geringere Latenz und flüssigeres Zielen. Technisch werden dabei einerseits schon kurz vor Fertigstellung eines Frames die Render-Anweisungen für den nächsten Frame an die GPU geschickt, sodass die Render-Warteschlange verkürzt oder beseitigt wird. Und andererseits wird der Maus-Input des Spielers erst im allerletzten Moment erfasst, damit weniger Zeit zwischen einer Mausbewegung und deren Ausführung vergeht. Reflex wird standardmäßig zusammen mit DLSS 3 aktiviert.



Vor allem aber bringt DLSS 3 mehr fps bei derselben wahrgenommenen Bildqualität. Das war übrigens schon bei der Launchversion von Cyberpunk 2077 so – ohne DLSS waren Raytracing-lastige Szenen kaum spielbar, mit hingegen ohne weiteres.



Im Prinzip macht die Funktion folgendes: Bei einer Auflösung von beispielweise 4096x2160 wird das Bild eben nicht für jeden einzelnen Pixel berechnet (das wären 8,8 Millionen Bildpunkte), was inbesondere bei Raytraying, wo es um die Auswirkung von Licht auf die Umgebung geht, extrem viel Leistung benötigt. Vielmehr wird intern mit einer geringeren Auflösung gerechnet, sagen wir 2048x1080, was nur ein Viertel so viele Pixel bedeutet. Statt nun aber einfach die interne Auflösung auf 4096x2160 hochzuskalieren, wie es eine Zeichen- oder Videoschnitt-Software machen würde, versuchen die DLSS-Programmroutinen, das "intelligent" zu lösen, was besonders bei feinen Linien oder Details einen Unterschied ergeben kann. Und in der Tat: Wer nicht pixelweise zwei Standbilder vergleicht, wird kaum einen Unterschied zwischen "mit" und "ohne" DLSS 3 erkennen bei Cyberpunk 2077 – wohl aber, dass die Frame-Rate bei letzterem oft um den Faktor 2 bis 3 höher ist. Und teils noch mehr.

Wichtig: Monitor sollte variable Framerates können

In Cyberpunk 2077 habe ich das, wie geschrieben, bereits mit der Launch-Fassung erleben können. Etwa beim Standbild-Geruckel vor dem Badezimmer-Spiegel am Anfang – DLSS eingeschaltet, schon war's flüssig. Und wie ist es nun bei der Version 1.6.2, auf wesentlich potenterer Hardware (damals: überwiegend RTX 3080 auf Gen9-Intel 7, jetzt: RTX 4090 auf schnellem Ryzen 9)? Es ist der Unterschied zwischen durchschnittlich etwa 20 Frames und meist über 90 Frames pro Sekunde. Bei eingeschaltetem Path Tracing, wohlgemerkt!

Ein Problem gibt es allerdings mit Monitoren, die nur feste Bildwiederholraten verarbeiten können. Durch die Generierung von Zwischenbildern via KI-Routine statt vollständigem Rendering – nichts anderes bedeutet AI Frame Generation – nehmen die fps meist deutlich zu und landen damit in Bereichen, die viele normale Computermonitore nicht packen, etwa weil sie bei 4K auf 30 Hz beschränkt sind. Solche Monitore ohne variable Bildwiederholfrequenz, die also weder G-Sync, Adaptive Sync noch Freesync unterstützen, zeigen dann ein teils übles Tearing. Das wiederum bezeichnet den Effekt, dass ein Teil des Monitors noch den letzten Frame enthält und der andere Teil bereits den neuen – weil eben die feste Bildwiederholfrequenz des Monitors nicht mit der Grafikkarte mithält. Das macht sich dann in vertikalem Versatz bemerkbar, dem "Riss" (Tearing), vor allem bei schnellen Drehungen und Bewegungen.



Nun könnt ihr in diesem Fall zwar bei Cyberpunk 2077 optional DLSS 3 an- und den Unterpunkt Frame Generation ausschalten – dann geht aber natürlich wieder ein Teil der höheren fps verloren. Bei unserem Testsystem waren es dann auf "DLSS 3/Qualität" im Schnitt 45 und auf "DLSS 3/Performance" 60 fps. Viel besser ist es jedoch, ihr habt einen Bildschirm mit variabler Bildwiederholrate, dann braucht ihr euch um Tearing keine Sorgen zu machen und könnt die flüssigere Bildrate genießen.