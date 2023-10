Cyberpunk 2077: CD Projekt legt sich noch nicht auf Ego-Sicht für Sequel fest

Quest Designer Sasko antwortet im Q&A

Nachdem CD Projekt RED kürzlich mit dem hervorragenden Phantom Liberty (im Test) die einzige geplante Erweiterung für Cyberpunk 2077 veröffentlicht hat, steht das nächste Kapitel für den Entwickler an. Bereits letztes Jahr gab der polnische Entwickler die Pläne für die Welten von The Witcher und Cyberpunk bekannt, so entsteht unter anderem in Warschau der Auftakt für eine neue Witcher-Trilogie und im neu gegründeten CD Projekt RED North America beginnt unter dem Arbeitstitel Orion die Konzept-Arbeit an der Fortsetzung zu Cyberpunk 2077.

Wie VideoGamesChronicle berichtet, äußerte sich der Leitende Quest Designer Paweł Sasko in einer jüngsten Investoren-Fragerunde zur Frage, ob die Firma es bereue, anders als in The Witcher bei Cyberpunk 2077 auf die Ego-Perspektive gesetzt zu haben und ob für die Fortsetzung erwogen wird, zwischen Ego-Sicht und Third-Person-Kamera zu wechseln. Sasko antwortete darauf, dass sich das Studio noch nicht festgelegt habe:

Das hat uns auch Adam Badowski [CCO von CD Projekt, Anm. d. Red.] vor langer Zeit gesagt, als wir die First-Person-Perspektive in Cyberpunk diskutierten. Als Kreative müssen wir auch unser Mindset bewegen, nicht in einen Trott geraten. Ich will keine Beispiele nennen, aber ihr wisst, es gibt viele Firmen oder Marken da draußen, die ein bisschen wie Fließband- oder Copy-Paste-Produktionen wirken. Wir wollten nicht, das uns das passiert. [...] Wir haben drei Spiele in der Witcher-Reihe gemacht und wollten etwas anderes machen, wir bereuen also nichts. Es war eine erfolgreiche Entscheidung [...] Viele Journalisten haben bemerkt, wie charakteristisch sie ist im Vergleich mit anderen Produkten auf dem Markt, ich werde keine Titel nennen. Aber was Orion betrifft, werden wir erst noch sehen.

Sasko ging außerdem ausführlich auf die Gründe für die Spielperspektive in Cyberpunk 2077 ein: