Return to Monkey Island: Guybrush vor Gericht im neuen Video-Schnipsel

Es ist wieder "Monkey Island Monday". Nachdem uns Dave Grossman zu diesem Stichwort in der letzten Woche einen 10-Sekunden-Clip von Guybrush auf dem Mêlée Island-Dock kredenzte, ist diesmal wieder Ron Gilbert an der Reihe. Offenbar hat sich seine Laune wieder etwas gebessert, nachdem er zunächst eigentlich keine Lust mehr darauf hatte, neue Monkey Island-Inhalte zu teilen. Vielleicht weil Dennis und Hagen im letzten WoSchCa den kurzen Clip doch alles in allem recht wohlwollend besprochen haben?

Im heutigen Video-Schnipsel, der immerhin mit knapp über 40 Sekunden ein klein wenig länger als der letzte ist und den ihr am Ende dieser News findet, seht ihr Guybrush auf dem "frostigen Außenposten von Brrr Muda". Dort betritt er das Gericht und unterhält sich mit dem ansässigen Richter. Diesen erkennt ihr vermutlich wieder, wenn ihr euch die ersten Screenshots, die im April veröffentlicht wurden, angesehen habt.

Ansonsten verrät Gilbert nicht viel in seinem Tweet. Auf das Erscheinungsdatum müssen wir also noch weiterhin warten.