Return to Monkey Island: So klingt die deutsche Synchro

Teaser

Unser Tester Benjamin Braun vermisste in seiner Rezension zu Return to Monkey Island (im Test ) noch, der inund später auch in TelltalesGuybrush im deutschen Sprachraum seine Stimme lieh. Nun wird sein Wunsch erhört, denn parallel zum Launch für PS5 und Xbox Series S|X wurde ein Update veröffentlicht, dass der englischen Tonspur nun eine deutsche hinzufügt.In diesem Special hört Hagen mit euch in einige Szenen mit der neuen Vertonung, sodass ihr selbst einmal Elaine, LeChuck und anderen Figuren lauschen könnt. Plauschen durfte Jörg Langer auf der diesjährigen Gamescom dagegen mit den kreativen Köpfen hinter dem spektakulären Comeback. Hier findet ihr das Interview mit Ron Gilbert, David Grossmann und Rex Crowle über Return to Monkey Island