Return to Monkey Island Interview

Teaser ​​​​​​​Ron Gilbert, Dave Grossman & Rex Crowle im Gespräch, gemeinsam und doch getrennt: Auf der GC22 interviewte Jörg Langer die Macher des neuen Monkey Island – jeder saß vor seiner eigenen Webcam.

Es ist schon komisch, einen Messetermin wahrzunehmen, der dann eigentlich gar nicht dort stattfindet: Bei Devolver wurde ich in einen gar nicht mal so kleinen Raum gebracht, in dem zwei Aufpasser, ein Techniker und ein Video-Konferenzsystem auf mich warteten. Dieser kleine Lautsprecher auf dem Tisch sollte also meine Fragen – trotz des Messelärms um mich herum – verständlich auf die andere Seite des Atlantiks beamen, wo Ron Gilbert (Lead Designer), Dave Grossman (Autor/Designer) und Rex Crowle (Lead Artist) gerade vom Frühstückstisch an ihre Rechner gewechselt waren, und dann wiederum deren Antworten für mich verständlich ausspucken?



"Du bist der erste Termin auf der Messe für uns", sagt noch der Techniker, "sozusagen unser Test-Meerschweinchen." Es hat dann alles geklappt, und so findet ihr hier, keine drei Wochen vor dem Release von Return to Monkey Island, die Gedanken der drei Macher zu ihrer lang erwarteten Adventure-Fortsetzung – die allerdings nach dem ersten Gameplay-Video harsche Kritik wegen des verwendeten Grafikstils bekommen hat.



Mein Interview mit Gilbert, Rossmann, Crowle



GamersGlobal: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich seid ihr über die heute übliche sofortige Feedback-Schleife mit euren Fans?



Ron Gilbert: Es ist definitiv eine Änderung zu 1992. Damals haben haben wir ein Spiel veröffentlicht und vielleicht drei Monate später Feedback bekommen. Die heutige Realität ist anders, wir müssen damit umgehen.

Dave Grossman: Es ist schön, eine Unterhaltung mit der Spielerschaft zu führen und zu wissen, was sie denkt. Aber es macht mir auch ein bisschen Angst, was sie denkt. Ich gebe mal "8 von 10".

Rex Crowle: Ich finde die Vielfalt des Feedbacks interessant. Neulich haben wir was gepostet, und ein paar Leute wurden extrem euphorisch wegen eines neuen Features, sie liebten es so sehr, sie waren so begeistert davon. Und direkt danach schreibt jemand, "Ich weiß ja nicht...". Du bekommst quasi zu allem, was du zeigst, das breite Feedback der gesamten Menschheit. Das ist gleichzeitig aufregend und bedrohlich.

Ron Gilbert: Als ich ein Kind war, habe ich auch gerne gelästert über einen Film oder irgendetwas anderes, was mir nicht gefallen hat. Und das haben sich drei meiner Freunde angehört, das war's, weiter ging mein Rant nicht. Aber das ist heute nicht mehr so...

Dave Grossman: Und hast du, Ron, damals auch schon wie das heutige Internet geurteilt: entweder superklasse oder absoluter Mist?

Ron Gilbert: Stimmt, es gibt nichts dazwischen.



Webcam-Interview, von links: Designer Ron Gilbert, Schreiber Dave Grossman und Grafikkünstler Rex Crowle.

GamersGlobal: Bekommt ihr Angst, wenn ihr so viel negative Rückmeldungen zum Grafikstil bekommt, wenn so viele Leute ihn so fundamental ablehnen? Schließlich habt ihr Monate und Jahre daran gearbeitet, und der Stil entspricht eurer künstlerischen Vision! Denkt ihr da, "Um Himmels Willen, das ganze Projekt steht auf der Kippe", oder seid ihr dafür viel zu abgebrüht und steckt das einfach weg?

Ron Gilbert: Also meine allererste Reaktion, so aus dem Bauch heraus, war schon genau die: "O Gott, alle hassen unser Spiel!" – aber das dauerte nur drei Sekunden. Und dann erinnerst du dich, dass Leute, die etwas hassen, meist sehr viel lautstärker auftreten als die, denen es gefällt. Und dann verfliegt die Sorge schnell wieder, und es es um die reale Situation. Ich glaube, ganz egal, welche anderen Entscheidungen wir hätten treffen können bei der Grafik, beim Design, beim User-Interface, irgendeine Gruppe hätte das Ergebnis auf jeden Fall gehasst. Das muss man verstehen: Dass man nichts hätte tun können, damit wirklich jeder zufrieden ist. Ich bin überzeugt: Wenn du etwas erschaffst, das jeder mag – dann hast du etwas erschaffen, was uninteressant ist.

Rex Crowle: Man sieht das an der ganzen Serie. Jeder Serienteil war in seinem Art Style dramatisch anders als die übrigen Teile. Man kann also schwer argumentieren, Return to Monkey Island würde das plötzlich ganz anders machen. Wie Ron gerade sagte: Alle kannst du eh nicht glücklich machen, jeder hat seinen eigenen Lieblingsteil in Sachen Grafik. Meine persönliche Rangliste wäre bestimmt eine andere als die der anderen Teammitglieder.

Dave Grossman: Ich habe gut zehn Jahre bei Telltale verbracht, und eines der wichtigsten Mottos der Firma war, mit den Fans in Kontakt zu bleiben, über sehr aktive Userforen. Und wir haben eine Menge Spiele gemacht in diesem Studio. Und bei buchstäblich jedem einzelnen haben sich Leute im Vorfeld über die Grafik beschwert oder über die Besetzung der Sprecherrollen. Irgendetwas war eigentlich immer. Aber wenn das Spiel dann herauskam, war dann auch immer alles gut. Ich denke also, ich bin mittlerweile daran gewöhnt.

GamersGlobal: Könnte diese Gruppe von Unzufriedenen das Resultat einer eigentlich guten Sache sein, nämlich dass viele Fans – durch die Interaktion mit den Studios, die vielen und frühzeitigen News — sich quasi als "Miteigentümer" eines Spiels sehen? Wie ein Boot-Anteilseigner, der dann auch sagen will, wohin das Boot segelt, oder zumindest, welche Farbe die Segel haben sollen?

Dave Grossman: So in etwa. Wir reden über interaktive Spiele. Und ein wichtiger Bestandteil von Spielen ist, dass du dir quasi die Autorenschaft dessen, was man darin erlebt, mit den Spielern teilst. Als Designer erlaubst du ihnen, im Spiel Entscheidungen zu treffen, andere Dinge entscheidest du für sie. Vielleicht streiten wir uns ja heutzutage nur darum, welche Dinge von wem entschieden werden sollten.

GamersGlobal: In Return to Monkey Island habt ihr nicht nur bei der Grafik Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht jedem gefallen. Beispielsweise ist der neue Teil keine Fortsetzung, die alle Entscheidungen und Ereignisse der Vorgänger übernimmt. Da dürfte das eine oder andere schwer zu schlucken sein für die Fans.

Eines der ersten Dinge war, welchem Teil des Kanons wir folgen würden. Ron Gilbert: Ich glaube nicht, dass das so stimmt. Oder anders gesagt, schon zwischen den bisherigen Teilen gab es eine Reihe von Unstimmigkeiten. Eine der ersten Dinge, über die Dave und ich am Anfang gesprochen haben, war, welchem Teil des Kanons wir folgen würden, und welchem nicht. Denn ein großer Teil des Monkey-Island-Kanons stammt aus einer Zeit, in der Dave und ich gar nicht mehr für die Spiele verantwortlich waren. Nicht allen Ideen stimmen wir zu. Andere sind klare Fan-Lieblinge, wie etwa die Hochzeit von Guybrush und Elaine. Ich finde zwar persönlich, dass das nie hätte passieren sollen, ich bin gegen diese Heirat – aber wir können nicht ernsthaft zurückrudern und sie ungeschehen machen. Wir hatten kurz überlegt, ob sie vielleicht geschieden sein könnten in unserem Teil. Oder ob sie nie geheiratet haben könnten. Aber wir haben das schnell wieder verworfen. Die Fans lieben die Idee, dass sie geheiratet haben. Da gibt es kein Zurück.

Ron Gilbert: Ich glaube nicht, dass das so stimmt. Oder anders gesagt, schon zwischen den bisherigen Teilen gab es eine Reihe von Unstimmigkeiten. Eine der ersten Dinge, über die Dave und ich am Anfang gesprochen haben, war, welchem Teil des Kanons wir folgen würden, und welchem nicht. Denn ein großer Teil des Monkey-Island-Kanons stammt aus einer Zeit, in der Dave und ich gar nicht mehr für die Spiele verantwortlich waren. Nicht allen Ideen stimmen wir zu. Andere sind klare Fan-Lieblinge, wie etwa die Hochzeit von Guybrush und Elaine. Ich finde zwar persönlich, dass das nie hätte passieren sollen, ich bin gegen diese Heirat – aber wir können nicht ernsthaft zurückrudern und sie ungeschehen machen. Wir hatten kurz überlegt, ob sie vielleicht geschieden sein könnten in unserem Teil. Oder ob sie nie geheiratet haben könnten. Aber wir haben das schnell wieder verworfen. Die Fans lieben die Idee, dass sie geheiratet haben. Da gibt es kein Zurück.

Ein anderes Beispiel wäre: Ich habe nie kapiert, wieso Guybrush Angst vor Porzellan haben soll. Ernsthaft? Aber wir haben gesagt, was soll's, damit beschäftigen wir uns nicht. Dave hat das mal sehr gut zusammengefasst: Du ignorierst den Kanon immer dann, wenn er dem Storytelling im Weg steht. Wir respektieren also den Kanon, so gut wir können, aber wenn er uns in die Quere kommt... dann hauen wir nicht auf ihn drauf oder so, aber wir schenken ihm dann halt in diesem Punkt keine weitere Beachtung.

GamersGlobal: Lasst uns über den Humor in Return to Monkey Island reden. Hat der sich geändert im Vergleich zu früher? Die Art der Witze, die Art der popkulturellen Zitate, die ihr reinpacken könnt, einfach, weil sich die Zeit weitergedreht hat?

Dave Grossman: Es ist immer noch Monkey Island, und Monkey Island hat sich nicht verändert. Aber wir haben uns verändert. Ich glaube, wir sind netter als früher!

Ron Gilbert: Rede nur über dich selbst, Dave!

Dave Grossman: Okay, manche sind immer noch schlechtgelaunt. Aber ernsthaft: Ursprünglich schrieben wir diese Spiele und ihre Dialoge, sodass man sie auf dem Bildschirm lesen konnte – statt sie als Sprachausgabe zu hören. Jetzt ist natürlich alles vertont, aber das ändert den Stil. Ich habe versucht, einen Mittelweg zu finden, also Zeilen zu schreiben, die man den Sprechern noch abnimmt, die aber dennoch an den alten, recht geschwätzigen Stil der Originale erinnern.

GamersGlobal: Humor hat auch viel mit dem Alter der Rezipienten zu tun: Werden Zitate und Bezüge verstanden? Kann man bestimmtes Wissen voraussetzen? Was also ist eure Zielgruppe bei Return to Monkey Island? Muss sie alt und verbraucht sein, wie wir das vielleicht sind, oder können auch Jüngere drüber lachen?

Dave Grossman: Es ist immer am sichersten, anzunehmen, dass die Zielgruppe gar nichts weiß. Das ist immer meine Herangehensweise.

Ron Gilbert: Die Frage hat uns gleich am Anfang beschäftigt: Wollen wir ein Spiel, das nur Monkey-Island-Fans genießen können? Kannst du es auch genießen, wenn du gar nicht weißt, wer Guybrush Threepwood ist? Ich finde es wichtig, dass beide Gruppen ihren Spaß haben können. Denn auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, ist doch die traurige Wahrheit: Auf der Welt gibt es viel mehr Menschen, die noch nie ein Monkey Island gespielt haben als solche, die es kennen. Das wollen wir ausbalancieren. Also müssen wir einerseits die Fans ansprechen, aber auch neue Spieler reinziehen, ohne sie zu verschrecken. Wir haben viele Leute reingeholt, um das Spiel auszuprobieren, sowohl alte Fans als auch Leute, die noch nie von Monkey Island gehört hatten.

Dave Grossman: Und diese unterschiedlichen Gruppen haben uns gezeigt, was ihre Bedürfnisse sind, dass wir uns da nichts vormachen dürfen.

Der Videokonferenz--Raum, kurz vor Beginn des Interviews.

GamersGlobal: Bei den alten Monkey-Island-Spielen fand eine Menge des Spaßes im Kopf statt, etwa wenn man zwar festhing, aber das ganze Wochenende überlegte, wie es weitergehen könnte, und dann doch auf eine Idee gekommen ist. Heute googelt man einfach oder nutzt die Hilfen, die ihr ins Spiel einprogrammiert habt. Denkt ihr, es schadet der Story und dem Spielspaß, wenn man zu leicht durchkommt?

Diese Erfahrung, von der du sprichst, kannst du nie wieder haben. Ron Gilbert: Ich glaube nicht, dass das schadet. Wenn man damals nicht weiterkam, nahm man sich in der Tat eine Auszeit von einem Tag oder einer Woche und dachte über ein Puzzle nach. Das war ein Grund dafür, dass die Spiele damals schwerer waren. Aber der Hauptgrund war, dass die Spieler nur acht Jahre alt waren! Eine der Herausforderungen für uns ist es, ob es nun Thimbleweed Park ist oder Monkey Island, dass sich die Spieler daran erinnern, wie sich solche Adventures angefühlt haben, als sie selbst erst acht Jahre alt waren! Diese Erfahrung können wir einfach nicht neu erschaffen. Heute bist du viel älter, viel erfahrener, du bist ein Adventure-Experte. Und klar, es gibt das Internet und so weiter. Die Erfahrung, von der du sprichst, kannst du aus meiner Sicht nie wieder haben.



Ron Gilbert: Ich glaube nicht, dass das schadet. Wenn man damals nicht weiterkam, nahm man sich in der Tat eine Auszeit von einem Tag oder einer Woche und dachte über ein Puzzle nach. Das war ein Grund dafür, dass die Spiele damals schwerer waren. Aber der Hauptgrund war, dass die Spieler nur acht Jahre alt waren! Eine der Herausforderungen für uns ist es, ob es nun Thimbleweed Park ist oder Monkey Island, dass sich die Spieler daran erinnern, wie sich solche Adventures angefühlt haben, als sie selbst erst acht Jahre alt waren! Diese Erfahrung können wir einfach nicht neu erschaffen. Heute bist du viel älter, viel erfahrener, du bist ein Adventure-Experte. Und klar, es gibt das Internet und so weiter. Die Erfahrung, von der du sprichst, kannst du aus meiner Sicht nie wieder haben.

Gerade dieses "es schön finden, festzuhängen", das gibt es heute für die allermeisten Leute nicht mehr. Vor allem, wenn man 40 oder 45 ist und dieses Festhängen andere Dinge des Lebens negativ beeinflusst. Das ist der Grund, wieso wir ein gutes Hilfesystem einbauen wollten. Wenn jemand festhängt, ist das Schlechteste, was passieren kann, dass er deswegen das Spiel unterbricht, googelt, vielleicht eine falsche Lösung angeboten bekommt. Oder gespoilert wird. In Return to Monkey Island bekommst du in so einem Fall Hinweise, ohne das Spiel verlassen zu müssen.

GamersGlobal: Allerdings ist das Zweitschlechteste, was euch passieren kann, ein Typ mit meiner geringen Geduld und Frustrationstoleranz – und wenn der dann einmal festhängt, liest er womöglich nur noch die Tipps durch und spielt gar nicht mehr selbst!

Ron Gilbert: Das wäre nicht gut, aber wir haben ein Hinweis-System, das dir nicht sofort, in derselben Sekunde, weiterhilft, du musst es schon aktiv aufrufen, das dauert einen Moment.

GamersGlobal: Wenn jemand das Hilfesystem maßvoll nutzt, wie lange, glaubt ihr, braucht er dann für Return to Monkey Island?

Ron Gilbert: Schwer zu sagen, dazu sind die Leute zu unterschiedlich. Wir hatten eine Gruppe von Testspielern – ich schwöre, die hatten eine Kopie des Designdokuments! Die kamen in einen Raum und sahen sofort, was sie tun mussten, es war unheimlich. Und dann das! Und das! Manche Leute sind geradezu hellsichtig und marschieren nur so durch, andere haben ziemlich lange gebraucht. Es hängt auch viel davon ab, ob du nur durchpowerst oder dir die Zeit nimmst, die Dialoge wirklich zu lesen, die Welt zu erkunden. Wenn du nur auf Tempo spielst, alle Dialoge skippst und nur nach dem Wichtigsten Ausschau hältst, um voranzukommen – das ist so, als würdest du einen Kinofilm mit Schnellvorlauf ansehen. Dann ist der Film natürlich keine zweieinhalb Stunden lang. Ich kann die Leute nicht hindern, so zu spielen...

GamersGlobal: Werdet ihr nach Return to Monkey Island noch mal ins Universum zurückkehren? Oder ist für euch das eher so ein spätes Klassentreffen, hat Spaß gemacht, aber jetzt ist es auch genug?

Ron Gilbert: Bei jedem Spiel, das ich je gemacht habe, brauchte ich danach einige Monate Abstand, bevor ich mir solche Fragen stellen konnte. Bei Return to Monkey Island ist es genauso: Ich werde einige Monate brauchen, mein Gehirn wieder runterkühlen, bevor ich darüber nachdenke, ob es eine Fortsetzung geben sollte.

GamersGlobal: Zum Schluss würde mich interessieren, ob ihr einen der Charaktere in Return to Monkey Island besonders mögt, und wenn ja, wieso. Außer Guybrush, bitte! Rex, was meinst du?

Rex Crowle: Und hier saß ich und dachte, "hoffentlich nimmt er mich nicht zuerst dran!" Na gut. Ich mag wirklich die Piraten-Anführer, gerade Madison, diese sehr hochgewachsene Figur. Für viele Charaktere im Spiel brauchte ich viele Konzeptzeichnungen, zeigte sie Ron und Dave, verbesserte sie und so weiter. Aber Madison, die zeichnete ich einfach so, mit ihrer Bohnenstangen-Figur und diesem lächerlich hohen, langen Gesicht und dem Hut obendrauf – sie war sofort perfekt. Es ist wirklich schwer für mich, eine Entscheidung zu treffen, aber wenn ich muss, dann wähle ich Madison.

Dave Grossman: Ich würde Stan wählen. Ich liebe es wirklich, Stan zu schreiben. Er ist hat so eine mutige, extrovertierte Art. Wenn er spricht, hört er nicht mehr auf, und er haut anderen Figuren immer seine seltsamen Aphorismen um die Ohren. Er ist die ganze Zeit im Verkäufermodus, er macht mir viel Spaß. Er ist einer dieser aus der Wirklichkeit entnommenen, aber ins Lächerliche gesteigerten Charaktere. Ich mag ihn wirklich!

Ron Gilbert: Für mich ist es nicht ein einzelner Charakter, sondern Chucks Crew. In den letzten Spielen war das eher eine abstrakte Gruppe – es gab Le Chuck, und dann halt seine Crew. Aber für Return to Monkey Island haben wir uns die Zeit genommen, die mit Leben zu füllen. Es sind nun echte Charaktere, mit denen du interagierst, du löst Puzzles, die mit ihnen zusammenhängen. Das ist meine Wahl: Chucks Crew, die nun wirklich aus Personen besteht.

GamersGlobal: Okay, vielen Dank, ich habe keine Fragen mehr... Jetzt ist der peinliche Moment gekommen, wo jeder nach dem "End Call"-Button sucht... Danke euch!

Das Interview führte Jörg Langer für GamersGlobal