RVX Projector: Scumm-Bar-3D erklärt und als Freeware veröffentlicht

Der Entwickler Mausimus meldet sich zurück, nachdem er euch im letzten Jahr eine 3D-Tech-Demo der Scumm Bar aus The Secret of Monkey Island präsentiert hatte. Im Nachfolgevideo erklärt er, wie diese Demo entstanden ist und wie ihr sie in der kostenlosen 3D-Grafiksoftware Blender nachbauen könntet. Zu diesem Zweck hat er auch das benötigte Plugin namens RVX Projector als Freeware veröffentlicht. Den Download findet ihr in der Quelle.

Das Video gibt einen guten Überblick darüber, dass die Erstellung dieser 3D-Szene nicht nur gewisse Kenntnisse im 3D-Bereich, sondern auch eine Menge Arbeit und Geduld erfordert.

Das erste mit dieser Technologie veröffentlichte Spiel war das Remake Enclosure 3-D, das ihr immer noch kostenlos herunterladen könnt. Derzeit arbeitet Mausimus an Escape From Castle Matsumoto (zur News).