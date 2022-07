Return to Monkey Island: Kurzes Video zeigt Guybrush auf Mêlée Island

PC Switch MacOS

Da Ron Gilbert derzeit nicht mehr in der Stimmung ist, neue Inhalte aus Return to Monkey Island zu veröffentlichen, springt für ihn sein Kollege Dave Grossman in die Bresche. Auf Twitter meldet er sich zu Wort und deutet zugleich an, dass neue Monkey Island-Inhalte jeweils an einem Montag zu erwarten sind:

Neues Überwachungsvideo für den #MonkeyIslandMonday! Ein seltsamer Mann schreitet zielstrebig über das Melee-Dock, ignoriert die Pelikane und die Bar, als müsse er irgendwo ein teuflisches Rätsel lösen... Ron, hast du das gesehen?

Und tatsächlich lässt sich in dem kurzen Schnipsel, den ihr am Ende dieser News findet, gut erahnen, wie sich die altbekannte Umgebung des Mêlée Island-Docks im neuen Teil anfühlen wird. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr ein paar nette Details erkennen: So is das "Wählt Gouverneurin Marley"-Poster aus dem ersten Teil offenbar überklebt worden, im Hintergrund scheint sich das Schiff aus dem ersten Teaser zu befinden, und die liebgewonnene SCUMM-Bar hat noch geöffnet.

Return to Monkey Island soll noch in diesem Jahr zunächst für MacOS, PC und Switch erscheinen.