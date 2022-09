Return to Monkey Island Test+

Teaser Ein Traum wird wahr: Ron Gilbert persönlich setzt Monkey Island fort. Im Test verrät Benjamin, welche großen Stärken das Adventure auszeichnen, aber warum es auch Fans nicht komplett glücklich macht.

Diese Szene im Prolog wirkt hochvertraut, zeigt allerdings etwas ganz anderes als in Monkey Island 2...



Die Fans fest im Blick

Die Atmosphäre von Return to Monkey Island lebt nicht zuletzt von unzähligen Referenzen, besonders auf die ersten beiden Spiele. Mit den "mächtig wichtigen Piraten", die nun einen Anglerladen betreiben, können nur Kenner der Originale etwas anfangen.

Rätseln wie in Monkey Island 2

Das Interface der PC-Version unterscheidet sich letztlich kaum von der Switch-Version. Das Inventar lässt sich etwas leichter bedienen und generell lässt sich (fast) alles klassisch per Point-and-Click nur mit der Maus steuern.

Gute Umsetzung auch auf Konsole

Meinung: Benjamin Braun Als Fan von Monkey Island habe ich mich selbstverständlich auf den neuen Serienteil gefreut und ganz besonders natürlich, weil er von Ron Gilbert selbst kommt. Total begeistert bin ich nicht, mit dem Ergebnis aber zufrieden, was gewiss kein Selbstläufer ist. Das Rätseldesign zählt für mich mit zum Besten, was das Genre in den letzten zehn Jahren zustande gebracht hat. Die englische Sprachausgabe sowie die Musik sind stark, auch wenn für mich so mancher Gag nicht so recht zünden mag. Über den Grafikstil mag man streiten. Ich persönliche erlebe ihn nicht als Störfaktor, und inzwischen gefällt er mir insgesamt sogar ganz gut. Da finde ich den schlaksigen Guybrush aus The Curse of Monkey Island ehrlich gesagt schlimmer.



Return to Monkey Island hat allerdings ein großes Problem. Ich würde nicht sagen, dass das Spiel für Serieneinsteiger gar nicht funktionieren könnte – zumal die Zugänglichkeit etwa mit der spielinternen Lösungshilfe hoch ausfällt und selbst auf Konsole Steuerung und Komfort passen. Aber bei all den vielen Referenzen in wirklich allen Bereichen und der unterm Strich eher dünnen Hauptstory, lebt das Spiel doch sehr von seinen Vorgängern oder besser gesagt vom Nostalgie-Faktor von Serienfans wie mir. Eigentlich sogar in erster Linie! Für mich ist das in Ordnung, ja sogar ein Vorzug. Wer hingegen nicht mit den Spielen aufgewachsen ist, dürfte aber eben weit weniger Freude an Return to Monkey Island haben als ich.

Ich habe Return to Monkey Island auf Nintendo Switch für euch durchgespielt und verrate euch hier sowie im oben eingebetteten (möglichst spoilerfreien) Testvideo ob neben Fans wie mir auch Serieneinsteiger auf ihre Kosten kommen.Ron Gilbert weiß genau, dass klassische Adventures in der-Generation bestenfalls eine Randerscheinung darstellen. Mit so Funktionen wie der Schnellreise, mit der ihr auf Knopfdruck fast immer direkt auf die vertraute Inselansicht mit dem Mini-Guybrush oder die Seekarte wechselt, wird Return to Monkey Island dem auch unter Genre-Puristen immer stärker verbreiteten Komfortansprüchen gerecht. Nicht mal eine Minute muss man zudem auf dem Schlauch stehen, wenn man es so will. Denn eure aktuellen Aufgaben könnt ihr jederzeit in der To-do-Liste nachschlagen und bei Bedarf ein spielinternes Hinweisbuch wie ein Komplettlösung nutzen. Das gilt auch für den "schwierigen" der beiden zu Beginn wählbaren Modi, die es so ähnlich in Monkey Island 2 gab.Eben weil ein Adventure aber kein Call of Duty ist, weiß Gilbert auch, was die echten Genre-Fans mehr als 30 Jahre nachund des großartigen zweiten Teils wollen: Natürlich knifflige und kreative Rätsel, aber vor allem eine Reise in die Vergangenheit. Deshalb strotzt Return to Monkey Island durchgehend nur so vor Referenzen, besonders auf die ersten beiden Teile, an denen Gilbert damals in leitender Position bei LucasArts mitwirkte. Das fängt schon im Prolog an, in dem ihr scheinbar mit dem jungen Guybrush und dem jungen LeChuck im Big-Whoop-Vergnügungspark beginnt, also in gewisser Weise noch einmal das Ende von Teil 2 erlebt – nur mit einem Twist.Weiter geht es mit Mêlée Island, wo ihr bekannte Orte wie die Gouverneurs-Villa oder auch Captain Smirks Hütte am Waldrand besucht, in der sich nun ein Piratenmuseum befindet. Mit Carla, Otis, Stan oder den "mächtig wichtigen Piraten" trefft ihr natürlich auch auf eine Reihe bekannter NPCs. Eigentlich steckt in jedem einzelnen Bereich Nostalgie pur, ja sogar in den Rätseln, auf die ich später noch genauer eingehen werde.Für Fans wie mich ist das super, wenngleich es sogar mir hier und dort beinahe schon etwas zu viel wurde. Wer allerdings ein eher loses Verhältnis (oder bislang gar keins) zu Monkey Island hat, für den geht durch den hohen Nostalgie-Fokus im Zweifel mehr Atmosphäre flöten als das Spiel dadurch gewinnt. Denn mit den ganzen Anspielungen können sie in vielen Fällen einfach gar nichts anfangen. Daran ändert auch das schön gemachte Sammelalbum nichts, in dem Guybrush beim Durchklicken von Bildern die Story aller bisherigen Serienteile, inklusivezusammenfasst. Einfach gesagt: Return to Monkey Island ist Fan-Service pur und genau deshalb trotz anderer Stärken für Serieneinsteiger allenfalls bedingt geeignet.Aus Spoiler-Gründen will ich darauf nicht näher eingehen, aber ich sollte in diesem Kontext noch erwähnen, dass mir das Ende nicht gefallen hat. Ich finde es sogar eher schlechter als den umstrittenen Abschluss von Teil 2. Allerdings ist in Spielen für mich die Qualität der Reise bedeutender als deren Schlusspunkt, weshalb sich mein Eindruck vom Ende auch nicht negativ auf die Wertung auswirkt.Eine der größten Stärken der Reihe, ganz besonders des zweiten Teils, waren immer die Rätsel. Nicht, dass die von außen betrachtet immer vollkommen logisch gewesen wären, aber sie ergaben, wie immer in guten Adventures, spätestens innerhalb der eigenen Spiellogik absolut Sinn. Bei Return to Monkey Island ist das nicht anders. Es gibt zwar immer wieder einzelne Aufgaben, bei denen ich nur durch Ausprobieren auf die Lösung gekommen bin – übrigens auch bei einem der wenigen "Schalterrätsel", das natürlich wiederum eine Referenz auf die ersten beiden Teile umfasst. Im Nachhinein erschloss sich die Logik hinter den Kopfnüssen aber immer, und meist wurde mir sogar schlagartig klar, dass ich einen Hinweis aus einem früheren Dialog schlicht nicht als solchen erkannt hatte.Es überzeugen aber nicht nur die Rätsel an sich und deren recht große Bandbreite, die auch die von mir geliebten Dialogrätsel mit abdeckt. Die Struktur ist einfach großartig, denn auch in Return to Monkey Island laufen so gut wie immer gleich mehrere Aufgaben parallel. Die sind clever miteinander verwoben, ähnlich wie auf der Suche nach den vier Kartenteilen in Monkey Island 2 kann ich aber an mehreren Punkten Fortschritte erreichen, trete also nicht so leicht auf der Stelle, wenn bei einer der Teilaufgaben nicht weiterkomme. Das gilt sogar für die überschaubar große Schauplätze wie das Schiff eines anderen Piraten. Dort müsst ihr die einzelnen Crew-Mitglieder davon überzeugen, bei einer Abstimmung für euch zu votieren. Mit wem von ihnen ihr anfangt, bleibt weitgehend euch überlassen, sodass ich auch hier immer das Gefühl habe, voran zu kommen, selbst, wenn es nur kleine Schritte sein mögen. Ebenfalls sehr gut gefielen mir Aufgaben wie die rund um die Königin von Brrr Muda (der kalten Version von Bermuda), die ich in drei Wettbewerben schlagen muss. Klar, dass Guybrush dabei schummeln muss und daher lohnt es sich, die Szene genauer zu beobachten, um Wege für eine erfolgreiche Manipulation zu finden.Aber wo ich eben über kleine Schauplätze gesprochen habe: Return to Monkey Island öffnet sich erst relativ spät, genauer gesagt im vierten Akt. Monkey Island selbst besucht ihr sogar nur besonders kurz. Erst danach stehen auf der Seekarte bis zu acht parallele bereisbare Orte zur Verfügung, darunter wieder das im ersten Akt erkundete Mêlée Island. Die Komplexität ist aber auch davor angemessen hoch – und auch der Umfang passt. Ich kann es anhand meiner Notizen leider nicht mehr genau nachvollziehen, sollte aber auf der "schweren" Stufe ungefähr zwischen zehn und zwölf Stunden benötigt haben. Ich habe allerdings auch nicht groß Dialogzeilen schnell weggeklickt und oft auch anscheinend optionale Dialoge geführt, um nichts zu verpassen. Man kann also sehr sicher auch schneller durch sein. Wer ständig ins Hintbook linst (das habe ich auch an zwei oder drei Stellen gemacht), kommt wohl sogar in ein paar wenigen Stunden ans Ende.Return to Monkey Island erscheint bekanntermaßen (zunächst) nur für PC-Systeme und Nintendo Switch. Für den Test habe ich das Adventure zunächst auf letzterer durchgespielt. Die Switch zeigt zwar bei der Performance ein paar kleinere Schwächen, vorrangig leichte Slowdowns beim Szenenwechsel, läuft ansonsten aber weitgehend rund. Ich sehe auch visuell nichts, was in der PC-Version selbst bei höherer Auflösung nennenswert besser aussehen könnte. Ob der Grafikstil euch zusagt, das mag jeder für sich entscheiden. Anfänglich war ich nicht begeistert, doch mir gefällt er letztlich ganz gut, wobei ich mich beim Spielen vielleicht auch nur daran gewöhnt habe.Anfängliche Probleme hatte ich auch mit der Steuerung, da ich im Prolog tatsächlich noch dachte, man können die Hotspots nur mit den Schultertasten durchschalten, was ziemlich schlecht funktioniert. Tatsächlich geht das aber auch mit dem rechten Stick, wobei die "durchschaltbaren" Hotspots abhängig von Guybrushs Standort und Blickrichtung angezeigt werden. Guybrush selbst bewegt ihr mit dem linken Stick aktiv durch die einzelnen Szenen und dürft praktisch jederzeit auch ein Renn-Funktion nutzen, was eure Reise zusätzlich zum "Direktes Verlassen zur Insel-/Seekarte"-Button beschleunigt. Das Inventar zwar per Knopfdruck zu öffnen, aber quasi per Point-and-Click zu bedienen, ist nicht optimal, aber insgesamt funktioniert die Steuerung ziemlich gut, sodass ich letztlich wenig Grund zum Meckern finde. Gewünscht hätte ich mir höchstens noch, dass ich mehr als neun manuelle Savegames anlegen kann.Zur PC-Version, die mich erst am Release-Tag erreichte, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, was ihr euch nicht bereits denken könnt. Dort gibt es selbstverständlich eine Point-and-Click-Steuerung, wobei nicht ganz Genre-reinrassig. Wie auf Konsole werden hier bei Hotspots eine oder zwei Optionsmöglichkeiten angezeigt, die hier mit der linken beziehungsweise rechten Maustaste ausgeführt werden – Betrachten mit der linken, Aktionen wie ansprechen, öffnen und so weiter mit der rechten. Komfortabler steuert sich mit der Maus aber vor allem das Inventar, da viel leichter Drag-and-drop möglich ist – das geht im Handheld auf Switch übrigens auch per Touch-Steuerung.Ansonsten gibt es keine echten Vorteile. Gerade Schnellleser dürfen Dialoge zudem nicht per Mausklick überspringen, das geht nur mit der Punkt-Taste auf der Tastatur. In Sachen Datenmenge ist die PC-Version übrigens ziemlich schlank. Keine 3,8 GB Speicher werden benötigt, der komprimierte Download ist entsprechend noch etwas kleiner.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)