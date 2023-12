The Secret of Monkey Island: Hobby-Entwickler veröffentlicht C64-Version

PC 360

In der C64-Szene-Datenbank csdb.dk wurde am 13. Dezember ein Remake von The Secret of Monkey Island für den Commodore 64 veröffentlicht. Der Hobby-Entwickler Bolzgramm hat die Original-Grafiken gemäß den Möglichkeiten des C64 nachempfunden, die bekannte SCUMM-Steuerung allerdings aufgrund der technischen Limitierungen komplett über den Haufen geworfen. Stattdessen verwendete er das D42 Adventure-System, das zum Beispiel auch bei der C64 40th Anniversary Edition von The Curse of Rabenstein (zum User-Artikel) verwendet wurde.

Im Klartext bedeutet das: Die Verbenleiste im unteren Bildschirmbereich ist nur rein optisch und ohne Funktion, die Befehle an Guybrush gebt ihr in einem separaten Menü, das ihr per Knopfdruck öffnet. Ihr könnt auch keine Hotspots in den Bildern anklicken. Wenn ihr zum Beispiel etwas aufnehmen oder den Bildschirm verlassen möchtet, passiert dies ebenfalls im erwähnten Menü. Darüber hinaus gibt es keine Animationen und die Gespräche laufen automatisch ab. Immerhin ertönen im Hintergrund hübsche SID-Versionen der Originalmusik.

Wenn ihr trotz dieser Einschränkungen einen Blick auf das Remake werfen möchtet, findet ihr den Download in der Quelle. Zusätzlich benötigt ihr einen passenden C64-Emulator, um die drei Disketten-Images abspielen zu können. Im Forum64 könnt ihr euch zudem über die Entstehung des Spiels informieren.