PC Switch XOne PS4

In unserem Noten-Vergleich zu Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge

GamePro 85

v. 100 Macht aber bloß nicht den Fehler, ein Spiel zu erwarten, dass euch längerfristig beschäftigen wird. Der Story-Modus wirkt auf mich alibihaft reingepackt, damit man etwas vorzeigen kann. Nein, der Reiz eines klassischen Turtles-Spiels liegt darin, es immer wieder mal rauszukramen, um mit Freunden eine gute Zeit zu haben. Und die dauert dank des erweiterten Level-Umfangs immerhin länger als auf dem SNES. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

9.0

v. 10 Ich bin Turtles-Fan und ich liebe das Brawler-Genre und TMNT: Shredder’s Revenge ist wirklich alles, was ich mir von einem neuen Turtles-Klopper gewünscht habe. Die Musik ist phänomenal, der Look hat etwas Eigenes, versprüht aber Retro-Charme. Das Gameplay ist klassisch, bietet aber genügend Spieltiefe und Abwechslung. Hinzu kommen ein klasse Spielfluss und clever vorgenommene Modernisierungen. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 7.0

v. 10 COWABUNGA, so muss ein Turtles-Beat-Em-Up aussehen! Shredders Revenge dürfte allen Kennern der Fernsehserie heftige Nostalgie-Flashbacks geben, an jeder Ecke merkt man die Liebe der Entwickler zur Vorlage. Doch auch beim Spiel selbst halten sie sich bewusst an Klassiker und wagen wenige Experimente. Etwas mehr Freischaltbares wäre aber schön gewesen.

Durchschnittswertung 8.2 *Zuletzt überprüft: 20.6.2022, 15:25 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.