THQ Nordic hat während des Digital Showcase das offizielle Videospiel zum erfolgreichen Comic Teenage Mutant Ninja Turtles - The Last Ronin angekündigt. Der gezeigte, 45 Sekunden kurze Teaser bleibt dabei relativ vage und deutet durch das Erlöschen von drei der vier Kerzen die Geschichte rund um den einzigen Überlebenden der Teenage Mutant Ninja Turtles an, der als "letzter Ronin" einen Rachefeldzug gegen seine Widersacher startet um seine Turtle-Brüder zu rächen.

Als Entwickler wurde Black Forest Games genannt, die euch durch die Remakes von Giana Sisters, die beiden Destroy All Humans! Teile, Fade to Silence oder auch durch das sich in Entwicklung befindende Ravensdale bekannt sein dürften. Erscheinen soll das mutmaßliche Action-RPG erst 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.