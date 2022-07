TMNT Shredder's Revenge: Brawler hat sich über 1 Millionen mal verkauft

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge ab 45,99 € bei Amazon.de kaufen.

Vor etwa einem Monat erschien mit Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge (im Test) ein Brawler, der massiv in die Oldschool-Kerbe schlägt. In den Panzern von Donatello, Michelangelo, Raphael, Leonardo und weiteren Figuren aus dem Franchise prügelt ihr euch durch haufenweise Foot-Soldaten. Dabei dürften bei vielen Spielern Erinnerungen an den Klassiker Turtles in Time hochkommen.

Wie Entwickler DotEmu nun bekannt gegeben hat, ist die Retro-Schelle durchaus erfolgreich. Seit dem Release konnte Shredder's Revenge bereits über eine Millionen Einheiten absetzen, verteilt auf die Plattformen PS4, Xbox One, PC und Switch.

Shredder’s Revenge ist das Spiel, an dem ich träumte mitzuwirken, seit ich als Kind den original Cartoon gesehen habe und Münzen in die TMNT-Arcade-Automaten geschüttet habe

So Cyrille Imbert, CEO von Dotemu, zu seiner Motivation hinter dem Spiel.