Was Gameplay und Feeling anbelangt, ist Homeworld 3 ganz nah an den Originalen dran und ich würde auf jeden Fall sagen, dass alle Fans damit ihren Spaß haben werden. ... Alles in allem bin ich glücklich mit diesem Spiel und froh, dass es existiert. Und ich hoffe, dass ich nicht wieder 21 Jahre auf Homeworld 4 warten muss.