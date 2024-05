Was sagen die deutschen Magazine?

PC Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In unserem Noten-Vergleich zu Senua's Saga - Hellblade 2 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: Eurogamer.de, GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert.

Wertungs-Vergleich: Senua's Saga - Hellblade 2

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Eurogamer 4

v. 5 Sternen Sofern ihr eure Games nicht maximal interaktiv wollt und euch auch mal auf der Welle sensorischer Erfahrungen treiben lassen könnt, verlebt ihr an Senuas Seite ein paar intensive Stunden. Volles Verständnis für jeden, dem das nicht reicht. Ich für meinen Teil bin froh, dass es Spiele wie Hellblade 2 in der heutigen Gaming-Landschaft geben kann. GameStar 81

v. 100 Der schönste Albtraum des Jahres, der ein mittelmäßiges Spielkonzept mit Grafik-Wucht und unvergleichlichem Sounddesign kaschiert. [Ganzer Test hinter der Paywall] GamePro 78

v. 100 Hellblade 2 ordnet insgesamt zu viel seiner Inszenierungswucht unter, es kaschiert. Und das wird vielen aus nachvollziehbaren Gründen sauer aufstoßen. Ich kann euch trotzdem nur empfehlen, euch das Action-Adventure mal genauer anzuschauen – denn alleine die starke Heldin Senua ist es wert. PC Games /

Videogameszone.de

9

v.10 Hellblade 2 ist grafisch und inszenatorisch eine neue Referenz, muss dafür aber Abstriche in der Gameplay-Note hinnehmen. GamersGlobal 7.0

v. 10 Die Story setzt neue, interessante Akzente, verwischt wie im Vorgänger die Grenzen der Realitäten. ... Kein Wunder, dass mir bei all der Doppelbödigkeit die Kämpfe so gefielen mit ihren einfachen Polen: Tod oder Leben. Die Gefechte sind simpel aber das ist der Preis für ihre grandios cineastische Inszenierung. ... Wer gehofft hat, dass Ninja Theory spielerisch große Sprünge im Vergleich zum ersten Teil macht, der wird enttäuscht. Hellblade 2 ist aber ohne Zweifel eine technische Meisterleistung.

Durchschnittswertung 8.0 *Zuletzt überprüft: 23.05.2024, 14:45 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.