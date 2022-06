Teaser Für viele Beat-Em-Up-Fans gehört Turtles in Time zum Besten, was das Genre je hervorgebracht hat. Shredders Revenge setzt zwar keine neuen Meilensteine, lohnt sich dank viel Fan-Service aber dennoch.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge ab 42,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ich steige im Level auf, verprügel einen Foot-Soldier und sein Kollege hat nix bessere zu tun, als ein Eis zu essen.

Prügeln wie früher

Die Hoverboard-Abschnitte sind leider etwas mau geraten.

Cowabunga!

Schon mit zwei Spielern und ein paar Gegnern wird der Bildschirm sehr voll.

Multiplayer und Technik

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla COWABUNGA, so muss ein Turtles-Beat-Em-Up aussehen! Shredders Revenge dürfte allen Kennern der Fernsehserie heftige Nostalgie-Flashbacks geben, an jeder Ecke merkt man die Liebe der Entwickler zur Vorlage. Doch auch beim Spiel selbst halten sie sich bewusst an Klassiker und wagen wenige Experimente. Durch drei Schwierigkeitsgrade dürfte für jeden Spielertyp etwas geboten werden, allerdings kam mir das Balancing etwas unsauber vor. Auf der mittleren Stufe hatte ich zu Beginn keinerlei Probleme, in späteren Levels wurde es doch richtiggehend fordernd – aber immerhin nie unfair!



Etwas mehr Freischaltbares wäre schön gewesen. Ein Charakter und ein paar Punkte, die ihr zum Aufleveln der Charaktere erhaltet, wenn ihr Sammelobjekte findet. Das ist wirklich sehr überschaubar und motiviert nur bedingt zum Wiederspielen. Da hilft auch der Spaßfaktor im Multiplayer nur bedingt weiter. Was aber die wirklich Hartgesottenen unter euch freuen dürfte, ist der Arcade-Modus. In diesem spielt ihr zwar einfach die Kampagne nach, aber nur mit einer bestimmten Anzahl an Leben. Keine Continues, kein doppelter Boden, wenn ihr es versaut, war es das. Eine nette Herausforderung und eine charmante Verbeugung vor alten Tagen.



Kurz gesagt: Beat-Em-Ups-Fans können bedenkenlos zugreifen und auch all jene, die mit den Abenteuern der Kanalisations-Kröten aufgewachsen sind, können sich einen kleinen Nostalgie-Happen abholen. Letztlich ist Shredders Revenge aber etwas zu sehr auf die Abbildung alter Tugenden fokussiert, um nachhaltig zu begeistern. COWABUNGA, so muss ein Turtles-Beat-Em-Up aussehen! Shredders Revenge dürfte allen Kennern der Fernsehserie heftige Nostalgie-Flashbacks geben, an jeder Ecke merkt man die Liebe der Entwickler zur Vorlage. Doch auch beim Spiel selbst halten sie sich bewusst an Klassiker und wagen wenige Experimente. Durch drei Schwierigkeitsgrade dürfte für jeden Spielertyp etwas geboten werden, allerdings kam mir das Balancing etwas unsauber vor. Auf der mittleren Stufe hatte ich zu Beginn keinerlei Probleme, in späteren Levels wurde es doch richtiggehend fordernd – aber immerhin nie unfair!Etwas mehr Freischaltbares wäre schön gewesen. Ein Charakter und ein paar Punkte, die ihr zum Aufleveln der Charaktere erhaltet, wenn ihr Sammelobjekte findet. Das ist wirklich sehr überschaubar und motiviert nur bedingt zum Wiederspielen. Da hilft auch der Spaßfaktor im Multiplayer nur bedingt weiter. Was aber die wirklich Hartgesottenen unter euch freuen dürfte, ist der Arcade-Modus. In diesem spielt ihr zwar einfach die Kampagne nach, aber nur mit einer bestimmten Anzahl an Leben. Keine Continues, kein doppelter Boden, wenn ihr es versaut, war es das. Eine nette Herausforderung und eine charmante Verbeugung vor alten Tagen.Kurz gesagt: Beat-Em-Ups-Fans können bedenkenlos zugreifen und auch all jene, die mit den Abenteuern der Kanalisations-Kröten aufgewachsen sind, können sich einen kleinen Nostalgie-Happen abholen. Letztlich ist Shredders Revenge aber etwas zu sehr auf die Abbildung alter Tugenden fokussiert, um nachhaltig zu begeistern.

Shredder's Revenge PC Switch XOne PS4

Einstieg/Bedienung Drei Schwierigkeitsgrade

Präzise, knackige Steuerung Automatisch ablaufendes Tutorial nicht ideal Spieltiefe/Balance Perfekt eingefangener Turtles-Charme

Beat-em-Up-Kenner finden sich sofort zurecht

Abwechslungsreiche Schauplätze

Coole Bosskämpfe

Mehrere unterschiedliche Gegnertypen

Arcade-Modus für die Hartgesottenen

Level-Ups bringen Vorteile Nur knapp drei Stunden lang

Wiederspielwert gering

Kaum Freischaltbares

Balancing gegen Ende nicht ideal Grafik/Technik Schicke Pixel-Optik

Herrliche Animationen Gegner glitchen gelegentlich aus dem Bildschirm Sound/Sprache Englische Originalsprecher

Toller Chiptune-Soundtrack von Tee Lopes Keine deutsche Vertonung

Übersetzung noch fehlerbehaftet Multiplayer Bis zu sechs Spieler online oder an einer Konsole

Schneller Ein- und Ausstieg Sehr unübersichtlich, wenn mehrere Spieler unterwegs sind 7.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSeit vielen Jahrzehnten gehören die(auch bekannt als) fest zur Popkultur. Ursprünglich wurde die Geschichte rund um die vier mutierten Schildkröten vonunderdacht und in Comic-Form erstveröffentlicht. Ihren wahren Durchbruch feierten Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello aber mit der 1987 gestarteten Trickfilm-Serie. An der war nicht nur der fetzige Titelsong, eingesungen von Frank Zander, genial. Auch die Entfremdung von der blutigen, ernsten Comic-Vorlage tat der Umsetzung mehr als gut. Durch die kindgerechte Optik, den netten Slapstick-Humor und die illustren Gegenspieler etablierten sich die Schildkröten schnell im Fernsehprogramm.So ein Erfolg zieht natürlich diverse Adaptionen, Nachfolger und mehr nach sich. Beispielsweise seien da diverse Realverfilmungen genannt, die eher düster daherkamen. Und auch einige Videospiel-Umsetzungen des Stoffes folgten, mal mehr, mal weniger gut. Gemeinhin als Klassiker zählt aber definitiv das Beat-Em-Upfür den SNES. Nicht nur wurde die Stimmung der Vorlage gut eingefangen, auch die Action und das allgemeine Gameplay konnten die Spieler für sich gewinnen.Mitwerfen Publisher DotEmu und Entwickler Tribute Games nun einen neuen Titel auf den Markt, der in vielen Punkten eure Nostalgie-Nerven kitzeln will. Ein klassisches Beat-Em-Up in Pixeloptik mit den vier kultigen Schildkröten in der Hauptrolle – das klingt doch eigentlich nach einem Volltreffer? Doch bevor ihr nun die Skateboards auspackt und zum nächsten Videospiel-Laden pusht, lest euch meinen Test durch und schaut euch das oben eingebundene Video an, dann seid ihr schlauer, ob Shredder’s Revenge wirklich etwas für euch ist.Bereits die ersten Schritte dürften sich für alle Genre-Fans mehr als vertraut anfühlen. Ihr lauft von links nach rechts und müsst haufenweise Foot-Soldaten verprügeln. Euer Ziel dabei ist stets die Jagd auf das sprechende Gehirn Krang aus der Dimension X und auch die alte Blechdose Shredder ist nicht vor eurem Zorn gefeit.Zugehauen wird mit normalen Angriffen, die ihr zu einer Combo verketten könnt. Steht ihr nah genug an einem Gegner, packt euer Charakter ihn und schleudert ihn in die nächste Horde oder einfach aus dem Bildschirm. Außerdem dürft ihr mit Super-Angriffen zuschlagen, dazu muss allerdings eure Ninja-Power-Leiste gefüllt sein. Dies geschieht durch gelandete Treffer, aber Vorsicht: wenn ihr selbst einsteckt, wird der Balken wieder zurückgesetzt.Etwas enttäuscht haben mich aber die Levels, die auf einem Gleiter spielen. Anders als beispielsweise bei Battletoads (im Test, Note: 7.5) müsst ihr hier nicht hauptsächlich Hindernissen ausweichen, sondern kämpft im Endeffekt genauso wie in den regulären Abschnitten zu Fuß. Hier verschenken die Entwickler zu viel Potenzial für meinen Geschmack.Neben dem klassischen Gameplay dürfte aber besonders ein weiteres Argument ziehen: Der immense Nostalgie-Faktor in Kombination mit dem Fan-Service. Selbst kleinere Bösewichte aus der Serien-Vorlage wie Baxter Stockman oder der Alligtator Lederkopf stellen sich euch in den Weg. Doch natürlich fehlen auch Rocksteady, Bebop, Krang und Shredder nicht.Die Bosskämpfe sind naturgemäß auch die Highlights des Spiels, auch wenn sie in ihrer Güte variieren. Besonders cool fand ich den Rattenfänger, der die kleinen Nager regelmäßig zur Hilfe ruft. Mein wahres Highlight in Sachen Bossen kommt aber erst kurz vor Ende des Spiels, daher gehe ich aus Spoiler-Gründen nicht weiter darauf ein. Um dort hin zu kommen müsst ihr allerdings nicht viel Zeit investieren, nach gerade einmal drei Stunden flimmert der Abspann über den Bildschirm.Doch bei der Gegner-Wahl und den Schauplätzen hört der Fan-Service nicht auf. Dimension X, Coney Island, diese Orte dürften Turtles-Fans bestens bekannt sein. Schon alleine beim Intro dürften alle Turtles-Fans Nostalgie-Tränen auf die Pizza tropfen. Und auch wenn es nur wenige gesprochene Dialoge gibt, so konnten tatsächlich die englischen Originalsprecher des Cartoons von 1987 verpflichtet werden. Schade, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt!Natürlich ist es für ein Beat-Em-Up sehr wichtig, dass ihr euch im Multiplayer auf die bösen Buben stürzen dürft. Und Shredder’s Revenge erlaubt Partien für bis zu sechs Spieler. Allerdings dürfte es dann schon sehr unübersichtlich werden, bereits wenn zwei Turtles sich auf dem Bildschirm durch die Gegnermaßen prügeln, wird es schnell unübersichtlich. Aber irgendwie macht das ja auch den Spaß klassischer Genre-Vertreter aus, oder?Besonders ausdrücklich loben will ich außerdem noch die Grafik: Die Figuren und Hintergründe sind wunderschön gepixelt und wenn die Foot-Soldaten sich bei Channel 6 mit dem Gameboy entspannen oder im Zoo ein Eis schlecken, dann hat mich das immer wieder schmunzeln lassen. Passend begleitet wird das Geschehen von flotten Chiptune-Sounds aus der Feder von, der bereitsvertont hat – eine perfekte Kombi!Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)