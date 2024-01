Black Forest Games entlässt angeblich Hälfte der Belegschaft

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der personelle Kahlschlag bei Studios, die zur Embracer-Gruppe gehören, reißt auch im Jahr 2024 nicht ab. Nachdem im November bekannt wurde, dass Fishlabs (Chorus), die Hälfte der Belegschaft entlassen musste, gibt es nun eine sehr ähnliche Nachricht zu Black Forest Games.

Das in Deutschland beheimatete Studio veröffentlichte vorletztes Jahr das Remake Destroy all Humans! 2 - Reprobed. Zuletzt hatte es auf einem THQ-Nordic-Showcase im August 2023 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin angekündigt, dessen Fertigstellung aber noch einige Zeit benötigt. Nach den Informationen von Kotaku wurden gestern ca. 50 von 110 Beschäftigten über die Kündigung informiert. Die Kreativdirektoren und das Management sind angeblich nicht von den Entlassungen betroffen. Insgesamt wurden laut dem Artikel von Kotaku dieses Jahr schon über 3900 Menschen in der Branche entlassen, das entspricht zwei Drittel der Gesamtzahl der Entlassenen im Vorjahr. Erst letzte Woche gab es Berichte über ein mögliches Aus von Piranha Bytes, die ebenfalls zur Embracer-Gruppe gehören.

Black Forest Games hat in den vergangenen Jahren unter anderem Giana Sisters - Twisted Dreams, Titan Quest - Anniversary Edition und Destroy all Humans! entwickelt. Das Studio entstand im Jahr 2012 aus den Resten des insolventen Spellbound Entertainment, die sich mit Spielen wie Desperados, Robin Hood und Giana Sisters DS einen Namen gemacht hatten.