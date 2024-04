Der frühe Zugang fängt den Spaß?

Teaser In kurzer Zeit erschienen zwei aufsehenerregende Early-Access-Titel. Nutzt ihr den frühen, vergünstigteren Zugang?

Mit dem mit überraschend viel Vorfreude erwarteten Indie-Titel Manor Lords und dem von den Ori-Entwicklern stammenden No Rest for the Wicked sind in kurzer Zeit zwei mit viel Aufmerksamkeit bedachte neue Spiele in den Early Access gestartet.

Aus diesem Anlass wollen wir euch mal wieder fragen: Spielt ihr Titel schon in der Early-Access-Phase? Unten in der Umfrage fragen wir dabei nach der Häufigkeit. Verratet uns in den Kommentaren aber gerne noch mehr: Gilt das vor allem bei Spielen in einem bestimmten Genre (beispielsweise Roguelites), von dem ihr nicht genug bekommt? Habt ihr bestimmte Vorbehalte gegen Early Access – zum Beispiel, dass auf dem Weg zur Vollversion eure Spielstände flöten gehen könnten?

Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt.