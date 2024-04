Manor Lords: Mittelalter-Strategie in den EA gestartet

PC

Zuletzt hatten 3,2 Millionen Spieler ihre Sehnsucht nach dem Citybuilder-Strategie-Hybrid Manor Lords (im Test) mit einem Wunschlisteneintrag auf Steam Ausdruck verliehen. Jetzt ist der vom Mittelalter des 14. Jahrhunderts inspirierte Titel von Solo-Entwickler Slavic Magic und Publisher Hooded Horse in den Early Access gestartet. Darin startet ihr als Lord mit einer kleinen Schar getreuer, baut eine Siedlung auf, erobert weitere Regionen und errichtet dort ebenfalls Weiler. Optional könnt ihr euch auch militärisch mit Banditen oder einem anderen Baron auseinandersetzen. Den Release-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Der empfohlene Verkaufspreis in unserer Region liegt bei 39,99 Euro. In den ersten beiden Launch-Wochen könnt ihr aber, wie üblich bei Hooded Horse, von einem Discount in Höhe von 25 Prozent profitieren. Das Artbook und der Soundtrack haben einen Launch-Discount in Höhe von 20 Prozent.

Manor Lords ist im Early Access am PC erhältlich via Steam, GOG, EGS und Microsoft Store. Manor Lords ist außerdem im PC Game Pass (Game Preview) verfügbar.