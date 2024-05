Manor Lords: Patch bringt neue Features und Balancing-Änderungen

PC

Am 31.5. ist der Patch 0.7.972 für Slavic Magics Mittelalter-Aufbauspiel Manor Lords erschienen. Neben einer langen Liste an Bugfixes enthält der Patch auch einige Balance-Änderungen. So wurde unter anderem der Schaden der Bogenschützen erhöht, welcher von vielen Spielern als zu niedrig angesehen wurde. Auch wurden einige neue Features hinzugefügt, wie beispielsweise eine neue Steuer, welche an den König abgeführt werden muss. Auch sind neue Möglichkeiten für den Handelsposten hinzugefügt worden. So ist es nun möglich, auch lokal unter euren eigenen Regionen Handel zu treiben. Eine komplette Auflistung aller Änderungen findet ihr auf Steam.