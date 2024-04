Manor Lords: City-Builder bricht Rekorde

PC

Nachdem bis zum Early-Access-Start mehr als 3,2 Millionen Menschen auf Steam Manor Lords (im Early-Access-Test) auf die Wunschliste gesetzt hatten und es zum meistgewünschten Spiel machten (wir berichteten), setzt sich der mittelalterliche Triumphzug fort. Das auf Steam, GOG, im Microsoft Store und im EGS erhältliche Spiel hat sich innerhalb von 30 Stunden mehr als eine Million Mal verkauft – obwohl ihr auch im Rahmen des PC Game Pass (Game Preview) losbauen könnt.

Auf Steam wurde Manor Lords außerdem von über 170.000 Spielern gleichzeitig gespielt. Das ist der höchste je auf Steam gemessene Wert für einen City-Builder, obwohl nichtmal alle Spieler auf Steam unterwegs sind. Ganz nebenbei haben Entwickler Slavic Magic und Publisher Hooded Horse mit Manor Lords auch die gleichzeitige Spielerzahl in mehreren "Nachbargenres" übertrumpft, darunter Grand Strategy, Colony-Sims, 4X-Spiele, rundenbasierte Taktik.

Obwohl Manor Lords ausweislich unseres Tests noch einige Ecken und Kanten hat und viele Inhalte fehlen, sind die Spieler mit dem bislang gebotenen sehr zufrieden. Dafür spricht die Bewertung "sehr positiv" (89 Prozent) auf Steam. Über 19.300 Personen haben dort bisher eine Bewertung hinterlassen.

Manor Lords kostet in Deutschland grundsätzlich 39,99 Euro; in den ersten beiden Launch-Wochen könnt ihr noch von einem Preisnachlass von 25 Prozent profitieren. Ein paar Tips und Tricks für einen erfolgreichen Start mit der Release-Version findet ihr in unserem Manor Lords Guide. Direkt unter der News könnt ihr euch nochmal den Release-Trailer anschauen.