Xbox: Vier First-Party-Titel kommen für andere Konsolen / Diablo 4 im Game Pass

Wie angekündigt fand heute eine Sondersendung des Offiziellen Xbox-Podcast statt, in der Xbox-Chef Phil Spencer, Xbox-President Sarah Bond und Leiter der Xbox Game Studios Matt Booty über die Strategie für Xbox sprachen.

Wie zuvor durch Artikel auf Basis anonymer Quellen in Microsoft berichtet wurde, werden einige bisher Xbox- und PC-exklusive First-Party-Titel der Xbox Games Studios auch für andere Konsolen erscheinen. Spencer betonte dabei, dass es sich um vier ausgewählte Titel handele, die älter als ein Jahr seien, deren Marke weiter ausgebaut werden soll und die Teils Community-getrieben seien. Daher passe es zur Wachstums-Strategie, diese Titel auf anderen Plattformen mehr Spielern zugänglich zu machen.

Diese vier Titel sollen bald von den jeweiligen Studios für die entsprechenden Plattformen angekündigt werden, aber Spencer betonte, dass (anders als zuvor in Gerüchten genannt) Starfield (im Test) und Indiana Jones und der Große Kreis nicht dazugehören werden. Der Journalist Tom Warren berichtete dabei schon vor Ausstrahlung des Podcasts für The Verge (wiederum unter Berufung auf anonyme Quellen), dass der Rhythmus-Action-Titel Hi-Fi Rush (im Test) von Tango Gameworks, das Piraten-Multiplayer-Spiel Sea of Thieves von Rare sowie das Survival-Spiel Grounded und das Story-getriebene Adventure Pentiment von Obsidian für PS5 und teils für Switch erscheinen sollen.

Spencer sprach weiterhin davon, dass diese Entscheidung für die Xbox-Marke Sinn ergebe, da strenge Exklusivität immer mehr auf dem Rückzug sei und der Blick auf die Branche zeige, dass viele der erfolgreichsten Titel auf mehreren Plattformen verfügbar sind.

Dazu gab es eine Ankündigung, auf die seit dem Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft gewartet wurde: Die Spiele von Activision Blizzard sollen nun in die Bibliothek des Xbox Game Pass aufgenommen werden. Den Anfang macht zunächst Diablo 4 (im Test) am 28. März 2024.

Weitere Themen waren Communities, wie Xbox konkurrenzfähig bleiben soll, die Erhaltung von Spielen für die Zukunft und die Einstellung zur Xbox-Hardware (wobei hier auch betont wurde, dass die Spiele "auf allen Bildschirmen" verfügbar wären, was wie ein Anklang auf Xbox Cloud Gaming unabhängig von konkreter Hardware klingt).