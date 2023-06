Diablo 4 Test+

Teaser 26 Jahre nach Diablo öffnet sich der Höllenschlund zum vierten Mal und nur fünf Helden können Dämonen, Kultisten und Co. aufhalten. Roland Austinat kämpfte sich für euch durch die ganze Kampagne.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diablo 4 ab 74,99 € bei Amazon.de kaufen.



Eine ganze Spielergeneration nach Diablo 2 will sich Diablo 4 auf alte Tugenden besinnen – düster-gothisch statt bunt soll es wieder zugehen und den alten Spaß bringen, trotz einer geteilten offenen Welt, in der sich auch andere Spieler tummeln. Die Rückbesinnung hat die Reihe auch bitter nötig: Der Start des dritten Teils war 2013 ein verbindungstechnisches Debakel. Obendrein brauchte Blizzard knapp ein Jahr, um das Auktionshaus und die lausigen Item-Drops in Rente zu schicken. Diablo 4 hat kein Auktionshaus, läuft wie am Schnürchen und legendäre Gegenstände sind keine Seltenheit.



Ich spielte die komplette Kampagne durch, bestritt etliche Dungeons, ein paar Dutzend Quests und mehr mit einer Zauberin auf dem Veteranen-Schwierigkeitsgrad. Allerdings auf Englisch. Wundert euch also nicht, wenn ihr ab und an werdet ihr englische Namen für Fähigkeiten lest. Bühne frei!

Ohne Kämpfe gegen Heerscharen von Monstern in kalten Kerkern wäre Diablo 4 kein Diablo.

Die Story: Familiendramen und Konfusion

Diablo 4 ist kein kurzes Spiel. Schon in Prolog, sechs Akten und dem Epilog der Kampagne machen wir jede Menge Kilometer. Hier ein spoilerfreier Überblick: Zu Beginn geraten wir in den Zersplitterten Gipfeln in einen fiesen Schneesturm und in die Hände vermeintlich freundlicher Dorfbewohner. Aus diesen kleinen Anfängen erwächst Großes: Alsbald finden wir heraus, dass die ganze Sanktuario-Welt von Mephisto-Töchterchen Lilith und dem von ihr verführten Engel Inarius erschaffen wurde. Inarius hat aber die Faxen dicke und will Lilith aus dem Weg räumen, um wieder zurück in den Himmel zu gelangen, Lilith möchte ihrerseits Sanktuario als eine block-, aber nicht gewaltfreie Zone etablieren, um dort zu herrschen. Und wir stehen zwischen den Fronten und müssen das alles irgendwie verhindern.

Im ersten Akt, immer noch in den eisigen Zersplitterten Gipfeln, treffen wir auf zwei Verbündete, den Horadriker Lorath und die junge Neyrelle, die aus persönlichen Gründen ein Hühnchen mit Lilith zu rupfen hat. Weiter geht es entweder in den zweiten oder dritten Akt – das Open-World-System macht's möglich. Der zweite erwartet euch bei der Reise nach Scosglen, das arg an die schottischen Highlands erinnert (Dauerregen inklusive). Hier müssen wir um die Unterstützung von Loraths Freund Donan buhlen, der mit zwei Druiden den Dämonen Astaroth mattgesetzt hat. Auch Lilith ist hinter dem höllischen Kumpel her. Im dritten Akt besuchen wir Lorath in die Trockensteppe. Er sucht nach seinem ehemaligen Lehrling Elias, den wir zuvor in einer Vision gesehen haben. In diesem Story-Abschnitt spielt auch ein gewisser Widersacher aus Diablo 2 wieder eine Rolle.





E ine Audienz bei Inarius, fesch in Szene gesetzt von Blizzards Renderkünstlern. Im vierten Akt, der gerade mal eine Stunde dauert, lernen wir mehr über die Pläne von Lilith. Im fünften Akt geht es ins Sumpfland Haweza. Das erinnert nicht von ungefähr an Kurat aus Diablo 2, ist jedoch deutlich navigationsfreundlicher. Wir unterstützen Donan dabei, einen Seelenstein zu reaktivieren und müssen mit Lorath und Neyrelle das Geheimnis der Unsterblichkeit eines gewissen Charakters lüften. Mit dem Finale im sechsten Akt endet auch die Tour durch alle Ecken des Kontinents Estuar an der finalen Station Kehjistan, der Diablo-Fans bekannten Wüstenregion im Südwesten. In und unter der arg zerdepperten Stadt Caldeum treffen wir und alle wichtigen Parteien zusammen. Dort gibt es ein Höllenportal, und der Diablo-Kenner ahnt: Nun stehen uns epische Kämpfe bevor. Im Epilog werden wir milde in Richtung der Aktivitäten gestupst, die uns von nun nach dem Abspann erwarten. Im vierten Akt, der gerade mal eine Stunde dauert, lernen wir mehr über die Pläne von Lilith. Im fünften Akt geht es ins Sumpfland Haweza. Das erinnert nicht von ungefähr an Kurat aus Diablo 2, ist jedoch deutlich navigationsfreundlicher. Wir unterstützen Donan dabei, einen Seelenstein zu reaktivieren und müssen mit Lorath und Neyrelle das Geheimnis der Unsterblichkeit eines gewissen Charakters lüften. Mit dem Finale im sechsten Akt endet auch die Tour durch alle Ecken des Kontinents Estuar an der finalen Station Kehjistan, der Diablo-Fans bekannten Wüstenregion im Südwesten. In und unter der arg zerdepperten Stadt Caldeum treffen wir und alle wichtigen Parteien zusammen. Dort gibt es ein Höllenportal, und der-Kenner ahnt: Nun stehen uns epische Kämpfe bevor. Im Epilog werden wir milde in Richtung der Aktivitäten gestupst, die uns von nun nach dem Abspann erwarten.

Auch, wenn sich die Designer nach Kräften anstrengen, die Geschichte emotional zu gestalten, tragen sie gerade gegen Ende sehr dick auf. So verkauft jemand seine Seele, um etwas herauszufinden, was der ganze Kontinent weiß, und wohin sich alle Hauptfiguren des Spiels ohnehin aufgemacht haben. Die Frage, warum ein Dämon in einem Seelenstein eingeschlossen werden soll, die seit dem Ur-Diablo nicht die ideale Lösung dafür sind, stellt immerhin auch eine der Hauptfiguren. Mehr Herz findet sich in den Nebenquests. Neben Missionen, die nach dem Erreichen des Ziels abgeschlossen sind, erlebt ihr auch mehrteilige Questreihen, die ein Schlaglicht auf die Welt ganz normaler Menschen werfen, die auch abseits des Konflikts Himmel gegen Hölle genug Probleme haben.

Talentbaum mit Zickzack-Kurs: Hier legt ihr die Fähigkeiten unseres Charakters fest.

Fünf Klassen ohne Überraschung

Bei den fünf spielbaren Klassen geht Blizzard auf Nummer sicher. Böse Zungen würden munkeln, dass den Designern nichts Neues eingefallen ist: Barbar, Druide, Jäger, Totenbeschwörer und Zauberer hatten allesamt Auftritte in früheren Spielen. Immerhin dürfen wir unser Aussehen per Charakter-Editor detaillierter festlegen und auch während des Spiels ändern. Das gilt auch für die Klamotten, die unsere Hauptfigur im Kleiderschrank verstaut, wenn ein Gegenstand beim Schmied in seine Bestandteile zerlegt worden ist. Bis zu fünf Kleidungssets lassen sich abspeichern.

Ingame-Shop & Battle Pass Mehr Auswahl für die Bekleidung der Spielfigur bietet ein Ingame-Shop gegen harte, echte Währung an: Hier gibt es neue Kostüme sowie Pferde- und Waffen-Skins. Ein komplettes Outfit für Rolands Zauberin (Rüstungs-Set inklusive neuem Tattoo-Muster sowie Stab- und Fokus-Skin) kostet beispielsweise bis zu 2500 Platin-Münzen – rund 25 Euro. Das brauchen wir nicht und die Preisgestaltung ist ein Thema für sich, aber wer sein Geld in digitale kosmetische Items investieren will, der findet die Möglichkeit dazu.



Ab Juli wird Diablo 4 dazu saisonale Battle Passes erhalten, die nach bisherigen Informationen von Blizzard in der kostenlosen Variante das Erledigen von Aufgaben mit "Asche"-Währung belohnt, die unter anderem in EXP- oder Gold-Boosts bis zum Ende einer dreimonatigen Saison eingetauscht werden können. Für Geld gibt es eine Premium-Variante mit mehr kosmetischen Belohnungen sowie einen Beschleunigte Battle Pass, der unter anderem direkt die ersten 20 Belohnungsstufen freischalten soll. Eine Charakter-Level-Begrenzung zum Einlösen der Aschen soll laut Blizzard dafür sorgen, dass Käufer des Beschleunigten Battle Pass dennoch kein spielerischen Vorteile aus diesem Aspekt des Beschleunigten Passes ziehen. Mehr Auswahl für die Bekleidung der Spielfigur bietet ein Ingame-Shop gegen harte, echte Währung an: Hier gibt es neue Kostüme sowie Pferde- und Waffen-Skins. Ein komplettes Outfit für Rolands Zauberin (Rüstungs-Set inklusive neuem Tattoo-Muster sowie Stab- und Fokus-Skin) kostet beispielsweise bis zu 2500 Platin-Münzen – rund 25 Euro. Das brauchen wir nicht und die Preisgestaltung ist ein Thema für sich, aber wer sein Geld in digitale kosmetische Items investieren will, der findet die Möglichkeit dazu.Ab Juli wird Diablo 4 dazu saisonale Battle Passes erhalten, die nach bisherigen Informationen von Blizzard in der kostenlosen Variante das Erledigen von Aufgaben mit "Asche"-Währung belohnt, die unter anderem in EXP- oder Gold-Boosts bis zum Ende einer dreimonatigen Saison eingetauscht werden können. Für Geld gibt es eine Premium-Variante mit mehr kosmetischen Belohnungen sowie einen Beschleunigte Battle Pass, der unter anderem direkt die ersten 20 Belohnungsstufen freischalten soll. Eine Charakter-Level-Begrenzung zum Einlösen der Aschen soll laut Blizzard dafür sorgen, dass Käufer des Beschleunigten Battle Pass dennoch kein spielerischen Vorteile aus diesem Aspekt des Beschleunigten Passes ziehen.



Hagen fand dagegen mit der von ihm gespielten Totenbeschwörer-Klasse zwischen Grund- und Basisfähigkeiten sowie Meisterschaft und Co. je einen Ast für Zauber, die Leichen von Gegnern ausnutzen, und debuffende Flüche. Die Beschwörung von Dienern aus Leichen ist bei der Klasse von Anfang an verfügbar, neue Beschwörungen werden automatisch durch Stufenaufstiege freigeschaltet und deren Eigenschaften wahlweise durch passive Boni verstärkt, die ebenfalls an Verästelungen zur Auswahl stehen. Wahlweise können Nekromanten sogar ihre Beschwörungskräfte im Austausch gegen Buffs versiegeln und selbige im Skilltree noch ausbauen. Schon früh gibt es also interessante Wahlmöglichkeiten. Die Talentbäume aus Diablo 2 feiern ihre Rückkehr, doch die Trennung nach Klassenkategorien ist vorbei. Es gibt sieben Knoten mit jeweiligen Verästelungen. Am ersten Knoten warten Basis-Angriffe, die auf der linken und rechten Maustaste oder vier weiteren Tasten liegen. Nach wenigen investierten Fähigkeitspunkten schaltet die Zauberin den zweiten Knoten mit weiteren Grundangriffen wie Kettenblitz frei. Auf die Verteidigungsfähigkeiten (Eis- und Flammenschild, Teleportieren und Frostnova) folgen im Beschwörungsast Aktionen wie Hydra oder Blitzspeer. Die nächsten zwei Äste gehören den Meister- und ultimativen Fähigkeiten – klar, dass ich Blizzard und Deep Freeze gewählt habe. Schließlich gibt's einen letzten Abschnitt mit sechs Passivfähigkeiten. Beim Zaubern sind das Eis, Feuer und Blitz – ich habe mich für die Lawine entschieden, eine Chance auf Gratis-Zauber mit mehr Schaden.Hagen fand dagegen mit der von ihm gespielten Totenbeschwörer-Klasse zwischen Grund- und Basisfähigkeiten sowie Meisterschaft und Co. je einen Ast für Zauber, die Leichen von Gegnern ausnutzen, und debuffende Flüche. Die Beschwörung von Dienern aus Leichen ist bei der Klasse von Anfang an verfügbar, neue Beschwörungen werden automatisch durch Stufenaufstiege freigeschaltet und deren Eigenschaften wahlweise durch passive Boni verstärkt, die ebenfalls an Verästelungen zur Auswahl stehen. Wahlweise können Nekromanten sogar ihre Beschwörungskräfte im Austausch gegen Buffs versiegeln und selbige im Skilltree noch ausbauen. Schon früh gibt es also interessante Wahlmöglichkeiten.

Anzeige In der Wüste von Kehjistan verschaffen wir zwei Wegelagerern eine Abkühlung. Diablo 2 war geizig, was die Neuverteilung der Punkte angeht. Einmal pro Schwierigkeitstufe durften Talente neu arrangiert werden (oder mit Hilfe arg hart zu farmender Materialien). Bei Diablo 3 ging das jederzeit und kostenlos, es durften sogar beliebige Fähigkeiten auf den Maustasten landen. Diablo 4 geht einen Mittelweg: Ein Respec kostet Geld, kann aber auch nur auf einzelne Talentäste begrenzt angewendet werden. Und gab es in Diablo 3 noch vier Spezialtalente, so reduzierte Blizzard die im neuesten Teil auf zwei Verzauberungen, die bestehende Fähigkeiten ausbauen. Etwa eine Bonushydra, die erscheint, wenn 300 Mana verbraucht wurden, oder ein Blizzard, der alle 15 Sekunden um mich herum die Gegner zum Bibbern bringt.

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 74,99 () Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal