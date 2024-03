Diablo 4: Blizzard kündigt massive Überarbeitung des Spiels an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Blizzard hat in einem Campfire-Chat am 20. März massive Überarbeitungen für das Hack and Slay Diablo 4 (im Test+) angekündigt. Wirksam sollen die Änderungen mit Season 4 werden – deren Start wurde dann auch gleich mal um einen Monat in den Mai 2024 verschoben.

Eine der spannendsten Änderungen betrifft das Thema Itemization. Bislang droppen dermaßen viele Gegenstände in Diablo 4, dass das Aussortieren der Eingesammelten genauso lange dauert wie das Monsterschnetzeln. Ab Season 4 sollen endlich weniger Items droppen, dafür sollen die gefundenen von höherer Qualität sein. Zugleich soll der Affix-Pool entschlackt und um unnütze Werte erleichtert werden. Außerdem verringert sich die Anzahl der vorhanden Werte auf den Gegenständen bei seltenen Items (die Gelben) von vier auf zwei und bei Legendären (die Braunen) von vier auf drei.

Die Verringerung der Affixe erfolgt mit Blick auf das neue Crafting-System. Zukünftig sollt ihr nämlich über gefundene "Temper Manuals" die Möglichkeit erhalten, eure Wunsch-Affixe auf legendäre und seltene Items zu craften. Zwei Haken gibt es allerdings: Bei jedem Item ist nur eine fixe Anzahl an Verzauberungsversuchen möglich. Außerdem obliegt es dem Zufall, welches der auf dem Manual vorhandenen Werte auf eurem Item landet. Eine weitere Änderung ist, dass das normale, fünfmalige Aufwerten eurer Items aus dem Spiel fliegt. Ersetzt wird es durch das "Masterworking"-System, in dem ihr Werte auf euren Items verbessert. Relevant wird dieses Crafting-System allerdings erst im Endgame.

Ein echtes Quality-of-Life-Feature soll es für den Codex of Power geben. Derzeit kommt ihr nicht umhin, möglichst viele gut "gerollte" legendäre Aspekte in eurer Kiste zu horten, um diese auf neue, bessere Items zaubern zu können. Zukünftig wandern legendäre Aspekte, die ihr von gefundenen Items zaubert, direkt in den Codex of Power – ihr habt ab dem Moment also für immer Zugriff auf den Aspekt. Findet ihr weitere Versionen des Aspekts, wertet ihr damit den bereits im Codex vorhandenen auf.

Etwas dürftig klingen die Änderungen an neuen spielerischen Inhalten, die Diablo 4's Hauptproblem angehen: Die Ödnis des Endgames. Die Anpassungen an der Höllenflut – höhere Gegnerdichte, Mini-Events und Boss-Kämpfe – werden dies eher nicht sein. Mit Season 4 wird jedoch ein Feature hinzukommen, das den "Greater Rifts" aus Diablo 3 gleicht. Im neuen Endgame-Inhalt "The Pit" werdet ihr ein Level betreten, in dem ihr – wenig überraschend – Massen an Gegnern schnetzelt und anschließend einen Boss bekämpft. Neben Items soll dieser die Materialien droppen, die ihr für das Masterworking benötigt. Dank besserer Ausrüstung steigt ihr anschließend in eine höherlevelige Grube hinab. Und so weiter und sofort, so zumindest die Theorie der Grind-Spirale.

Dies waren nur einige der angekündigten Überarbeitungen von Diablo 4 für Season 4. Für weitergehende Informationen schaut in den Campfire-Chat auf YouTube oder werft einen Blick in die in den Quellen verlinkten News bei Buffed.de.