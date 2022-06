Diablo Immortal Test+

Teaser Kaum ein Spiel hat so einen Shitstorm erfahren, wie Blizzards Mobile-Ableger der Hack-and-Slay-Reihe. Nach vielen Stunden in Sanktuario auf PC und iOS müssen wir aber eine Lanze brechen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Serien-Veteranen dürfen sich über alte Bekannte wie Leoric freuen.

Diablo Light

Selbst kleinere Rätsel werden euch im Verlauf der Geschichte vorgesetzt.

Give me MMOre

Ohne Embleme könnt ihr die Portale zwar auch betreten, allerdings gibt es mit mehr Belohnungen.

Kopfgelder und Portale

Anzeige

Der Shop bietet die typischen Kategorien, in denen ihr euer Echtgeld loswerden könnt.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEs ist sicherlich keine Übertreibung, wenn ich behaupte: Die-Reihe gehört zu den ganz Großen. Und damit meine ich jetzt nicht nur im Bereich der Action-Rollenspiele, sondern ganz allgemein in der Games-Welt. Das hatte bei Blizzard selbst wohl niemand gedacht, als im Jahr 1996 der erste Teil veröffentlicht wurde. Spätestens aber mitvon 2000 und allerspätestens mit der Erweiterung Lord of Destruction war der Legendenstatus gefestigt. Und ja, selbst das anfangs etwas schlecht aufgenommene(Auktionshaus, hust) hat mittlerweile einen gefestigten Stand bei den Fans. Alles schien so schön zu sein im Blizzard-Land. Bis zu einem verhängnisvollen Tag im November 2018.Im Zuge der stattfindenden BlizzCon kündigte das Unternehmen nämlich Diablo Immortal an. Einen Mobile-Ableger. Die Empörung der Fans im Raum war groß und nicht besser machte es die mittlerweile legendäre Aussage „Do You Guys Not Have Phones“ des Game Designersals Reaktion auf die Empörung.Aber ich bin kein Fan davon, ungelegte Eier durchs Dorf zu treiben. So ging das Sprichwort doch, oder? Wie dem auch sei, egal wie gut oder schlecht Blizzard mit der Kritik umgegangen ist, ich war gespannt auf Diablo Immortal und habe mittlerweile einige Stunden in Sanktuario und Umgebung verbracht. Und ich kann meinem Test schon einmal so viel vorwegnehmen: Der Shitstorm war nicht wirklich gerechtfertigt. Alles weitere zum vom NetEase entwickelten Spiel verrate ich euch in meinem Testvideo und im nachfolgenden Text. Zur Info: Ich habe einen Großteil der Zeit auf einem iPhone 11 Pro Max gespielt, weshalb die Screenshots und Videoszenen nicht die bestmögliche Qualität haben, der internen Aufnahmefunktion des Smartphones sei Dank.Direkt zu Beginn wird klar, die Entwickler wollten die volle Diablo-Erfahrung liefern. Das geht schon bei der Klassenauswahl los. Euch stehen sechs Professionen zur Verfügung, die größtenteils aus Diablo 3 bekannt sein dürften: Barbar, Kreuzritter, Zauberer, Totenbeschwörer, Dämonenjäger und Mönch. Es fehlt also der Hexendoktor, dafür gibt es eben den ähnlich funktionierenden Leichenfledderer.Doch auch abgesehen von der Charakterwahl fühl sich Immortal an wie ein echter Serienteil, nur halt mit Touch-Steuerung. Im Kern des Spiels steht noch immer looten, leveln und haufenweise Monster verklopfen. Ich war als Dämonenjäger unterwegs und nach einer kurzen Eingewöhnung lief der Fernkampf mit den beiden Armbrüsten sehr präzise und auch die Skills konnte ich schnell punktgenau setzen. Ihr zieht sie entweder auf eine entsprechende Stelle, um beispielsweise einen Pfeilhagel zu entfesseln, oder haltet das Icon für das Sperrfeuer gedrückt, um euch so lange durch die Monster zu drheen, bis der Skill wieder aufgeladen werden muss.Allerdings kann das Spiel die Casualisierung halt auch nicht verbergen. Das Skillsystem wurde deutlich eingedampft, mit Levelaufstiegen schaltet ihr neue Fähigkeiten frei, die ihr anschließend jederzeit frei auf eure Slots verteilen dürft. An euren anderen Attributen könnt ihr herzlich wenig schrauben, außer durch Ausrüstungsgegenstände und Edelsteine. Das mag den Hardcore-Spielern unter euch vielleicht nicht gefallen, ich fand diesen Ansatz im Kontext eines Mobile-Spiels aber durchaus gelungen. Nett ist auch, dass Blizzard ein paar Build-Beispiel direkt in Immortal integriert hat, um Neueinsteigern einen Anhaltspunkt zu geben, wie sie das System nutzen können.Nicht ganz so super finde ich hingegen die starken MMO-Elemente. Ständig sehe ich andere Spieler durch die Gebiete flitzen, auch wenn ich nur Solo-Missionen spiele. Das an sich stört jetzt nicht riesig, kann bisweilen aber doch etwas verwirren. Was mich vielmehr aufregt, ist ein daraus resultierender Faktor: Der Always-On-Zwang. Denn wenn ihr offline seid, dann könnt ihr Diablo Immortal nicht spielen. Und das ist im digitalen Brachland wirklich ein Problem für ein Smartphone-Spiel. Denn selbst in der Innenstadt kann es passieren, dass ihr im Wartezimmer keinen Empfang habt. Meiner Erfahrung nach schafft es der Netzcode aber zumindest, wackligen LTE-Empfang abzufedern. Immerhin.Wann die Online-Elemente wieder nützlich werden, ist bei den Portalen oder größeren Raids. Denn auch wenn ihr viele Elemente alleine angehen könnt, sind sie in einer Gruppe doch besser zu handhaben. Dafür haben die Entwickler eine Truppensuche eingebaut, die in meinem Testzeitraum stets schnell und zuverlässig drei Mitspieler gefunden hat. Und auch in den Dungeons selbst gab es keine Probleme mit Rubberbanding.Ein zweites großes Problem habe ich noch mit Diablo Immortal: Den Grinding-Zwang. In meinen etwa 15 bis 20 Stunden bin ich mehrfach an einen Punkt in der Kampagne gekommen, an dem es hieß: Erreiche Stufe XY, sonst geht es nicht weiter. Dann standen erstmal zwei Stunden Kopfgelder jagen und Portale farmen auf dem Programm. Das muss wirklich nicht sein.Immerhin bietet euch Blizzard einige Optionen, um euren Level in die Höhe zu treiben. Zunächst seien da Kopfgeldjagden erwähnt, Mini-Missionen, die ihr an Anschlagstafeln in der Stadt entgegennehmen könnt. Meistens reicht es aus, in einem vorgegebenen Gebiet eine definierte Anzahl an Gegnern zu killen, als Belohnung winken Erfahrungspunkte und Loot. Schöne Sache, aber: Es gibt pro Tag nur maximal acht Aufträge. Warum das so ist, kann ich nicht verstehen.Vermutlich will Blizzard der Spieler mehr dazu drängen, die Portale zu besuchen. Diese zufallsgenerierten Dungeons sind normalerweise in maximal fünf Minuten erledigt und im Fall der Herausforderungsportale auch angenehm knackig. Sollte euch die Story zu leicht sein, findet ihr hier eine fordernde Aufgabe.Die Ältestenportale hingegen helfen auch bei Stufenaufstiegen und können prinzipiell unentgeldlich betreten werden. Aber nur wenn ihr Embleme einsetzt, verdient ihr die zur Herstellung von Edelsteinen nötige Runen. Und diese Embleme bekommt ihr im eigentlichen Spiel nur höchst selten, beispielsweise, wenn ihr im Battle Pass aufsteigt. Oder ihr kauft sie eben einfach mit Echtgeld.