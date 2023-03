Diablo 4 Preview+

Teaser Mit dem Start der geschlossenen Beta stürzt sich auch Ramona in die Welt von Diablo 4 und fasst ihre Eindrücke vor dem Start der offenen Beta nochmal zusammen.

Erneut steht das Schicksal von Sanktuario in Diablo 4 auf der Kippe, denn das Böse hat erneut die gierigen Finger ausgestreckt, um die Welt in den Abgrund zu stürzen. Dieses Mal ist es jedoch nicht Diablo, der seine Schergen und Diener auf die Welt loslässt, sondern Lilith, die Tochter des Hasses und die Mutter von Sanktuario.



In den vergangenen Jahren waren die Nachrichten über Blizzard ähnlich abwechslungsreich wie Sinusgraphen mit mehreren Unbekannten. Das Auf und Ab von Studio und Spielen brachte mit Diablo 2 Resurrected schöne Erinnerungen zurück und schaffte mit Warcraft 3 - Reforged und Diablo Immortal das genaue Gegenteil. Während Overwatch sich solider Beliebtheit erfreute, sorgte die Ankündigung um Heroes of the Storm erneut für Kritik. Nicht zu vergessen diverse Tiefpunkte wie die Klage wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung, das Debakel um ungleiche Gehälter oder die Entlassung hunderter Mitarbeiter nach einem sehr ertragreichen Jahr für das Unternehmen.



Diablo 4 sollte den leichten Aufwärtstrend durch World of Warcraft - Dragonflight und Diablo 2 Resurrected fortführen, denn die Skepsis der Fans wiegt schwer.

Es gibt viele Anpassungsmöglichkeiten für euren Helden und auch die Fraktion, die hier hinter ihm steht, lässt sich umgestalten.

Axthiebe, Bolzenschüsse, Feuerstrahlen

Wie auch in den Vorgängern bleibt Diablo 4 der Perspektive treu und ihr seht aus einem schrägen Winkel auf das Kampfgeschehen hinab. Die Übersicht ist auch wichtig, denn die Diablo-Reihe ist für ihre Gegnermassen und fiesen Kampfmechaniken bekannt. In der geschlossenen Beta standen mir Zauberer, Barbar und Jäger zur Verfügung, während Totenbeschwörer und Druide zwar vorhanden, aber noch nicht anwählbar sind. Das Trio stellt auch den Grundpfeiler der Charakterklassen dar, denn damit sind die wichtigsten Kampfstile abgebildet.



Der Barbar ist ein Nahkampfspezialist mit drei Waffenslots: Eine zweihändige Wuchtwaffe, eine zweihändige Hiebwaffe und zwei Einhandwaffen, die in Haupt- und Nebenhand geführt werden. Das Arsenal des Barbaren hängt direkt mit den Fertigkeiten der Klasse zusammen. Beispielsweise benötigt die Fertigkeit „Hammer der Urahnen“ eine zweihändige Waffe, während der „Doppelschwung“ zwei Einhandwaffen nutzt und „Zerteilen“ eine Hiebwaffe. Die unterschiedlichen Rufe, mit denen der Barbar Boni und Mali verteilt sowie die waffenlosen Talente runden die Klasse ab. Um die Fertigkeiten zu nutzen, baut der Barbar auf die sich im Kampf füllende Ressource "Wut".



Im starken Kontrast steht der Zauberer, der für die magischen Fertigkeiten Mana benötigt und ansonsten einen Stab oder Dolch zur Verfügung hat. Die drei Zauberschulen Frost, Pyromanie und Schock lassen sich beliebig kombinieren. Neben Angriffs- und Defensivfertigkeiten stehen euch auch Beschwörungen und Beherrschungszauber zur Verfügung. Damit habt ihr auf dem Schlachtfeld ein breit gefächertes Repertoire, um Horden zu kontrollieren und vernichten. Beispielsweise indem ihr sie mit einem „Blizzard“ verlangsamt, mit einem beschworenen „Blitzspeer“ attackiert und das „Flammenschild“ nutzt um euch vor Angriffen zu schützen.



Die dritte bisher spielbare Klasse ist der Jäger als dedizierter Fernkämpfer mit ein paar Nahkampfmöglichkeiten. Wie der Dämonenjäger in Diablo 3 verteilt ihr „Krähenfüße“, um Gegner zu verlangsamen, nehmt sie mit „Sperrfeuer“ eurer Fernkampfwaffe unter Beschuss und verschwindet mit einer „Rauchgranate“, bevor es brenzlig wird. Die "Energie" ist Hauptressource des Jägers, die sich zwar schnell regeneriert, aber genauso flott wieder ausgegeben wird, um das Kampfgeschehen zu beherrschen.



Was Druide und Totenbeschwörer mit auf das Schlachtfeld bringen, war in der geschlossenen Beta noch nicht zu zu erfahren.

Mit den 12 Büchern lässt sich eine Vielfalt an Zaubersprüchen erlernen und zu eurem persönlichen Repertoire zusammenstellen.

Ihr Name ist Legiönchen

Diablo 4 bietet im Abenteurermodus nahezu keine Herausforderung. Diese erste Stufe ist für Neuspieler gedacht, die sich erst mit den Spielmechaniken vertraut machen oder einfach nur die Story genießen wollen. Manchmal kommen etwas größere Gruppen, die sind in Akt 1 aber kein Problem und das ist gut so. Denn wer Anspruch und Herausforderung sucht, findet die auf der Veteranen-Stufe oder spätestens in den Qual-Levels.



Nach dem seichten Einstieg habe ich auf Stufe 2, Veteran, weitergespielt; Stufe 3 und Stufe 4 waren noch nicht verfügbar. Die Schwierigkeit Veteran hat allerdings ausgereicht, um mich zumindest ein wenig auf Trab zu halten. Dazu kommt, dass die Gebiete zum Teil dynamisch mitleveln und so die Anforderung stetig steigt. Auch wenn einzelne Mobs nach wie vor kein Problem darstellen und sich manche Angriffe auch einfach wegstecken lassen.



Geschichten die das Schicksal schreibt

Das Schicksal von Sanktuario auf dem Spiel. Dieses Mal ist es jedoch nicht der namensgebende Teufel Diablo, der die Welt bedroht, sondern die Dämonin Lilith. Die Tochter des Hasses ist subtil und verführt die Menschen, indem sie die innersten Wünsche aus ihnen herauslockt. Lilith ist aber nicht der lineare Bösewicht, der aus den Höllen entspringt um willkürlich eine Welt zu vernichten: Gemeinsam mit dem Engel Inarius und den Nephalem hat Lilith die Welt erschaffen und wird deswegen auch als "Mutter von Sanktuario" bezeichnet. Ursprünglich wollten beide dem Ewigen Konflikt zwischen Himmel und Hölle entfliehen. Mehr verrate ich jetzt aber nicht, denn was die Liebenden entzweit hat und welche Motivation Lilith nun verfolgt, erfahrt ihr in Diablo 4 selbst.



Euer Held oder eure Heldin stolpert zu Beginn unbeteiligt in diese Geschichte. Als einsamer Wanderer geratet ihr in die Fänge einiger Anhänger und bekommt dämonisches Blut eingeflößt. Dadurch seht ihr an etlichen Orten der Welt Visionen von Lilith, wie sie Anhänger gewinnt oder diese für ihre Pläne nutzt. Blizzard verstärkt die Immersion der Geschichte, indem sie geschickt zwischen Spiel- und Renderszenen wechseln. Zum Teil ganz ohne lästige Ladebalken und Zwischenbildschirme. Die Geschichte fließt im Spielgeschehen mit und beides ist eng miteinander verzahnt. Trotz meiner Kritik an einigen Elementen der Geschichte hat mich diese enge Verbindung ins Spiel gezogen.

Diplomatie mit anderen Fraktionen funktioniert gradlinig. Das zugehörige Menü ist nicht überfrachtet und weitere Optionen sind hinter den Schaltflächen versteckt.

Atmosphäre in der Offenen Welt

Blizzard hat sich für Diablo 4 entschieden, erstmals eine Offene Welt zu schaffen. Anstelle wie in Diablo 3 einen Story-Abschnitt zu wählen, die Schwierigkeit einzustellen und dann drauf los zu metzeln, sind die Gebiete in Diablo 4 offen betretbar – und zwar zusätzlich für alle Spieler unabhängig von der Gruppe. Das große Gewusel von Beginner-Charakteren blieb mir jedoch erspart. Ich habe zwar viele andere Spieler getroffen, fühlte mich jedoch nie bedrängt oder daran gehindert, meine Quests zu erfüllen. Im Gegenteil, ab und an kam die unverhoffte Unterstützung gerade recht.



Die Gebiete passen sich außerdem eurem Level an und bieten so konstant größere Herausforderungen. Waren die Warge zu Beginn noch eher harmlos, wurden sie mit der Zeit immer stärker und bekamen auch spezielle Fertigkeiten oder Elementar-Attribute. Ähnlich läuft es mit Gespenstern, Untoten und anderen Gegnern, die in der großartig aussehenden Welt auf euch lauern.



Grafisch macht Diablo 4 einiges her und bringt den rauen, dunklen Charakter von Sanktuario gut rüber. Die vielen kleinen Details, die sich überall finden lassen, sind ein echter Hingucker und es lohnt sich, an manchen Stellen in die Szene hinein zu zoomen. Blizzard arbeitet mit vielen atmosphärischen Details. Zum Beispiel wird in der Kathedrale der Eindruck eines heiligen Ortes durch das einfallende, goldgelbe Licht am Altar verstärkt, während in einem Dungeon feine Tentakel auf den Wänden die gruselige Stimmung noch verstärken.

Die Kriegsschamanen sind eine Unterstützungseinheit, die sowohl angrenzende Einheiten heilen kann, als auch Feinde aus der Ferne bekämpfen. Besonderheiten Die Charaktererstellung hat sich gemausert. War in Diablo 3 noch der Körpertyp auswählbar, hat jeder Charakter jetzt eine Auswahl an verschiedenen Individualisierungsmöglichkeiten: Hautfarbe, Frisur, Tätowierungen, Schmuck, Augen- und Haarfarbe sind frei wählbar. Außerdem sehen die Charaktere auch glaubhaft aus. Die beiden Barbaren sind muskelbepackte Raufbolde und die Zauberer sowie Jäger eher schlanke bis drahtige Gestalten. Alle davon sehen ein wenig verbraucht aus und das passt einfach perfekt in die düstere, gefährliche Welt von Diablo. Außerdem werden die Gegenstände, die ihr ausrüsten könnt, an eurem Charakter angezeigt und ihr habt die Gelegenheit das Aussehen verschiedener Sachen zu speichern. Damit gestaltet ihr euren Helden auch im Spiel ganz nach euren Wünschen.



Autorin: Ramona Kiuntke (GamersGlobal



Meinung: Ramona Kiuntke Diablo 4 könnte sich nach den holprigen letzten Jahren für Blizzard als schicksalhafter Titel erweisen. Im Schatten diverser Vorwürfe und den teilweise misslungenen Entwicklungen der letzten Jahre, ist die Skepsis vieler Fans und Spieler nachvollziehbar. Der einst so gute Ruf der Reihe, der mit Diablo 2 Resurrected wieder frischen Wind erhalten hat, schützt den viertel Teil nicht vor Kritik – zumindest nicht vor meiner.



Die ist allerdings überschaubar: Technisch läuft es aktuell nicht so stabil, und die nicht wirklich seltenen Verbindungsabbrüche nerven. Das sind aber die Wehwehchen einer Beta, die sicherlich behoben werden. Der einfache Schwierigkeitsgrad auf Stufe 1 wird durch die Auswahlmöglichkeit höherer Schwierigkeiten kompensiert – und dass die Story mich persönlich nicht so recht abholt, basiert auf meinem Geschmack und nicht auf den Qualitäten des Storytellings.



In der geschlossenen Beta von Diablo 4 ist Vieles sehr gut umgesetzt: Die Grafik ist toll gemacht und die Spielmechaniken trotz bekannter Fertigkeiten interessant umgesetzt. Die verzahnten Sequenzen und der fließende Übergang von Spiel und Geschichte sind in meinen Augen sehr gelungen. Dass der Endgegner nicht Diablo ist, sondern Lillith ist auch nett. Ständig denselben alten Teufel zu vermoppern, wurde langsam zäh.

