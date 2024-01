CES24: Diablo 4 ab März mit Raytracing

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nvidia hat im Vorfeld der CES24 Raytracing für Diablo 4 (zum Test) ab März angekündigt. Diablo 4 war zu Release mit den Upscale-Technologien von Nvidia, AMD und Intel gestartet, also DLSS, FSR und XeSS. Mit diesen Technologien könnt ihr das Spiel in einer geringeren internen Auflösung spielen und so die Grafikkarte entlasten, wobei das Bild von der Grafikkarte ressourcensparend hochskaliert wird. Damit war das Spiel auf der Höhe der Zeit, was aber fehlte, war Raytracing. Das soll nun nachgereicht werden. Außerdem soll Diablo 4 "bald" via GeForce Now gespielt werden können, dem Streamingangebot von Nvidia. Es ist Teil einer Reihe von Spielen, die dem Dienst hinzugefügt werden.

Diablo 4 war zu Release positiv aufgenommen worden, geriet danach aber für seine Monetarisierungsstrategien und fehlende Langzeitmotiviation in die Kritik. Die Technik des Spiels aber wurde kaum kritisiert – wenn jetzt Raytracing hinzukommt und gut funktioniert, würde sich das Spiel auf dieser Ebene weiter auszeichnen.