Diablo 4: Technikvergleich mit PC, PS5, Xbox Series X und Lastgen

Teaser Hagen hat sich Diablo 4 auf sechs Plattformen angesehen und liefert euch Vergleichsszenen.

Grafik: Nvidia GeForce RTX 4090

CPU: AMD Ryzen 9 7950X, 16x 4.50Ghz

Mainboard: Gigabyte Aorus Elite X, AMD X670

RAM: 64 GB DDR5-5200 CL40 Corsair Dominator

Festplatte: 2 TB NVMe WD Black SN770

Wasserkühlung von EK-Quantum mit EK-CryoFuel Acid Green

mit Gehäuse: Corsair 5000 D Airflow

Lüfter: 10 x Light Loop LL 120 RGB

Wer sich den Early Access gönnen wollte, ist schon in Sanktuario, ganz regulär geht die höllische Loot-Spirale vonam 6. Juni 2023 los. Ob man sich vor einer Fassung hüten muss und ob sich im Grafik-Direktvergleich der Teufel im Detail zeigt, davon machte sich Hagen auf PC, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One und Xbox Series X ein Bild. Sogar bis zu 60 Bilder in Folge, sodass wiederum ihr euch in diesem Video selbst ein Bild von seinen Funden machen könnt.Das sind die Spezifikationen unseres MIFCOM-Testrechners:Viel Spaß beim Ansehen!